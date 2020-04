W czwartek zaczynają się testy pierwszej brytyjskiej szczepionki - zapowiada minister zdrowia Matt Hancock

Naukowcy z Uniwersytetu Oxfordziego liczą, że szczepionka na koronawirusa może być gotowa do produkcji nawet we wrześniu.

Jak zapewnia minister zdrowia Matt Hancock pierwsze testy szczepionki na koronawirusa w UK rozpoczną się już jutro, w czwartek. Trwają poszukiwania ochotników gotowych do wzięciu udziału w badaniach.

Wielka Brytania jest jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym ruszyły testy mające na celu zbadanie skuteczności potencjalnej szczepionki w zwalczaniu koronawirusa na ludziach. Imperial College London i University Hospital Southampton zwróciły się już do Brytyjczyków o pomoc w ich pracach. Wczoraj minister Hancock ogłosił, że jedna z opracowywanych szczepionek na Covid-19, która została stworzona na Uniwersytecie Oksfordzkim i będzie testowana na ludziach w Wielkiej Brytanii już od jutra.

Z kolei naukowcy z Imperial College London zapewniają, że testy ich specyfiku odbędą się "w najbliższych dniach". Jednocześnie zapraszają Brytyjczyków do wzięcia udziału w ich badaniach - może to zrobić każdy, kto jest zdrowy i ma od 18 do 55 lat. Osoby biorące udział w badaniu prowadzonym przez ośrodki w Imperial College London, University Hospital Southampton lub Bristol Children's Vaccine Centre mogą otrzymać zwrot od 190 do 625 funtów za udział.

Dodajmy, że ministerstwo zdrowia mocno wspiera działalność badawczą w tym zakresie. W trakcie wczorajszego briefingu Matt Hancock zapewniał, że rząd zapewni zespołom badawczym "wszystko, czego będą potrzebować", ale niestety "nic o tym procesie nie jest pewne". Prace nad szczepionką mogą się wydłużyć nawet do 18 miesięcy, pomimo tego, że naukowcy z Oksfordu otrzymali dodatkowe fundusze sięgając 20 milionów, a na projekt prowadzony przez Imperial College London przeznaczono kolejne 22.5 miliona.

"Na dłuższą metę najlepszym sposobem na pokonanie koronawirusa jest szczepionka" - mówił minister Hancock. Powiedział, że koronawirus jest "potężnym wrogiem", ale "moc ludzkiej pomysłowości jest silniejsza" i każdego dnia naukowcy odkrywają coraz więcej na jego temat.

Według bardzo ostrożnych szacunków naukowcy z Oxfordu uważają, że produkcja na dużą skalę może być rozpoczęta już we wrześniu - w zaledwie dziewięć miesięcy po ujawnieniu się wirusa w prowincji Wuhan w Chinach.

Szczepionka opracowana przez Oxford - znana jako ChAdOx1 nCoV-19 - zostanie przetestowana na 510 osobach z grupy 1112 osób w wieku od 18 do 55 lat. Obecnie trwa rekrutacja ochotników w Londynie, Bristolu i Southampton. Jest to pierwsza wyprodukowana w Wielkiej Brytanii szczepionka, która będzie testowana na ludziach.