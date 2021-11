W czasie świąt Bożego Nardzoenia na Heathrow nie dojedziemy ani metrem, ani pociągiem

Fot: Wikimedia Commons

Ci, którzy będą chcieli skorzystać z londyńskiego lotniska Heathrow w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia muszą liczyć się z tym, że stołeczny port lotniczy w tym czasie będzie... odcięty od połączeń kolejowych i metra!

Powodem takiej sytuacji będą prace modernizacyjne prowadzone zarówno przez Network Rail oraz Transport for London (TfL). W praktyce oznacza to, że ani w Boże Narodzenie, ani w Boxing Day na Heathrow nie dojedziemy z Londynu ani metrem, ani pociągiem na lotnisko Heathrow. W tych dniach będą prowadzone prace związane z wymianą sygnalizacji świetlnej, modernizacją torowiska pociągów i szybkich kolei HS2 pomiędzy Paddington i Slough. Jakby tego było mało, TfL zawiesi linię Piccadilly między Heathrow a Acton Town od Wigilii do 3 stycznia 2022 roku. Pełną listę prac inżynieryjnych odbywających się w okresie świątecznym i ich wpływ na obsługę można znaleźć na stronie National Rail Enquiries.

Wszystkie te naprawy są niezbędne do utrzymania niezawodności w całej sieci kolejowej i sieci metra.

TfL i National Rail planują zawieszenie połączeń z lotniskiem Heathrow w okresie świątecznym

Podróżni, którzy już zarezerwowali bilety lotnicze na najbardziej ruchliwym lotnisku w Wielkiej Brytanii, będą mieli zasadniczo trzy alternatywy dotarcia do Heathrow: będą mogli to zrobić swoim własnym samochodem, skorzystać z autobusu lub autokaru albo wziąć taksówkę. Jak wyglądają koszty takiego dojazdu? Zaparkowanie własnego samochodu na parkingu długoterminowym Heathrow to koszt 38,20 GBP (pierwszy dzień) i 30,50 GBP (każdy kolejny dzień). Przejazd Uberem z centrum Londynu na Heathrow kosztuje od 40 do 60 funtów, ceny za "black cab" kształtują się między 45 a 65 GBP. Bilety na autokar National Express zaczynają się od 10 funtów.

"Musimy przeznaczyć 52 godziny na zdemontowanie przestarzałych i zawodnych urządzeń sygnalizacyjnych oraz zastąpienie ich nowoczesnymi i bezpiecznymi odpowiednikami" - komentował Mike Gallop, dyrektor ds. zachodnich tras i operacji strategicznych Network Rail na łamach "The Evening Standard". Zwracał uwagę, że sezon świąteczny to "najlepszy czas, aby to zrobić".

Kiedy można spodziewać się utrudnień i na jakich trasach?

Dodajmy w tym miejscy, że w sezonie świątecznym pojawią się również kłopoty z dojazdem na Gatwick. Pociągi Southern's Gatwick Airport zamiast z London Victoria będą kursować ze stacji London Bridge w okresie między Bożym Narodzeniem a 3 stycznia 2022.