W czasie lockdownu psujemy sobie wzrok przed ekranami smartfonów i tabletów. Oto prosta recepta na zdrowe oczy

Fot. Getty

Lockdown sprawia, że przed ekranami telefonów, komputerów, tabletów czy telewizorów, spędzamy teraz znacznie więcej czasu niż przed pandemią. Fakt ten nie pozostaje obojętny dla stanu wzroku wielu osób. Jak chronić wzrok w czasie lockdownu?

Nuda lockdownu, a dla wielu osób również praca zdalna, sprawiają, że coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami smartfonów, tabletów, komputerów i telewizorów. Według ankiety YouGov przeprowadzonej wśród 2000 mieszkańców UK, a opublikowanej przez BBC, połowa przyznała, że częściej niż przed pandemią korzysta z urządzeń elektronicznych, a 38% zauważyło u siebie pogorszenie wzroku. Wśród najczęściej zgłaszanych dolegliwości pojawiają się problemy z czytaniem (utrata ostrości wzroku), bóle głowy, migreny, pogorszenie wzroku po zmierzchu.

Organizacja charytatywna Fight for Sight, zajmująca się problemami zdrowotnymi związanymi ze wzrokiem, stwierdziła, że mimo iż nawet w czasie ścisłego lockdownu optycy pozostają czynni i każda osoba, która potrzebuje badania wzroku czy okularów, może się zgłosić po pomoc, wiele osób nie udaje się do specjalistów. Przyczyn tego zjawiska organizacja upatruje w obawach mieszkańców UK przed zarażeniem się lub zarażeniem kogoś podczas wizyty w salonie optycznym czy w gabinecie specjalisty.

Jak dbać wzrok w czasie lockdownu?

W związku z coraz bardziej zauważalnym problemem związanym z tym, w jaki sposób zmiana stylu życia w czasie lockdownu odbija się na stanie wzroku wielu osób, Fight for Sight doradza, jak dbać o higienę wzroku w czasie korzystania z urządzeń elektronicznych i wielogodzinnego siedzenia przed ekranem.

Podstawowa zasada higieny wzroku brzmi to „20-20-20”: przez 20 sekund spojrzeć w przestrzeń na odległość co najmniej 20 stóp (około 6 metrów) - i powtarzać tą czynność co 20 minut podczas siedzenia przed ekranem. Jeśli zasada ta okaże się dla kogoś zbyt trudna do wykonania czy zapamiętania, warto zapamiętać chociaż tyle, że nawet krótkie przerwy w patrzeniu na ekran pomogą chronić wzrok, co jest szczególnie ważne w czasie lockdownu.