W co najchętniej inwestują swoje oszczędności Polacy z UK? Zobacz listę

Gdzie Polacy zarabiający w Wielkiej Brytanii lokują swoje brytyjskie oszczędności? Jakie formy inwestycji są przez nich preferowane? Oto opinie internautów.

Wieloletnia praca w Wielkiej Brytanii nie jednemu emigrantowi przyniosła możliwość odkładania części zarobionych pieniędzy. Niektórzy w pewnym momencie postanawiają nawet pójść o krok dalej – nie tylko gromadzić oszczędności, ale również je pomnażać, wybierając różnego rodzaju inwestycje finansowe. Jakie formy inwestowania sprawdzają się najlepiej zdaniem Polaków z UK?

W co najchętniej inwestują Polacy z UK?

Takie pytanie zadał na jednej z grup na Facebooku Polak, który napisał:

„Pracuję od kilku lat w Anglii. Mam trochę oszczędności. Zastanawiam się nad tym, aby te pieniądze zaczęły pracować.

Mam takie pytanie (o ile mogę wiedzieć ;) ), czy inwestujecie w jakiś sposób swoje oszczędności i w co? Jakie osiągacie rezultaty, co polecacie a co nie?”