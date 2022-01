W ciągu ostatnich 15 lat setki osób w UK zostało pozbawionych brytyjskiego obywatelstwa!

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że w ciągu ostatnich 15 lat Home Office odebrał brytyjskie obywatelstwo kilkuset osobom! Dla jednego mężczyzny oznaczało to, że przez 5 lat funkcjonował jako apatryda – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela.

Z badań przeprowadzonych przez Free Movement (stronę internetową prowadzoną przez prawników, którzy dostarczają informacje osobom dotkniętym brytyjskimi przepisami imigracyjnymi) wynika, że na przestrzeni ostatnich 15 lat brytyjskie obywatelstwo zostało odebrane co najmniej 464 osobom. - Jest to niezwykle poważna kara, która w wielu przypadkach sprowadza się do wygnania [takich osób] z Wielkiej Brytanii. Informacja o tym, jak często dochodzi do pozbawiania ludzi obywatelstwa, jest absolutnym minimum w zakresie przejrzystości, której parlament i opinia publiczna powinni oczekiwać – zaznacza CJ McKinney z Free Movement.

Przypomnijmy, że uprawnienie do pozbawienia kogoś brytyjskiego obywatelstwa sięga 1914 roku, ale w ostatnich latach praktyka rzeczywistego pozbawiania Brytyjczyków obywatelstwa znacznie przybrała na sile. O ile bowiem w latach 2006-2010 prowadzonych było w tym zakresie zaledwie dziewięć spraw, to w samym tylko 2017 r. liczba osób, które straciły obywatelstwo sięgnęła 148. W 2018 r. prowadzone były 73 sprawy, w 2019 r. - 82 sprawy, a w 2020 r. - 42 sprawy.

Shamima Begum pozbawiona obywatelstwa

Najsłynniejszą sprawą dotyczącą pozbawienia Brytyjczyka obywatelstwa była sprawa Shamimy Begum, która w wieku 15 lat wyjechała do Państwa Islamskiego i której rząd brytyjski zabronił po kilku latach powrotu do kraju. Ówczesny minister spraw wewnętrznych Sajid Javid uzasadniał, że Begum posiadała także obywatelstwo Bangladeszu (po ojcu), w związku z tym pozbawienie jej obywatelstwa nie czyniło jej automatycznie apatrydą. Inaczej wyglądało to natomiast w przypadku 40-letniego Brytyjczyka urodzonego w rodzinie pochodzącej z Bangladeszu, który w 2017 roku poleciał do Bangladeszu i został następnie uznany za islamskiego ekstremistę (choć wcześniej nigdy nie był aresztowany ani przesłuchiwany w związku z tymi twierdzeniami). Mężczyzna został pozbawiony obywatelstwa brytyjskiego i przez 5 lat pozostawał apatrydą. Dopiero niedawno Home Office uznał, że na skutek swojej decyzji mężczyzna został bezpaństwowcem i przywrócił mu obywatelstwo.