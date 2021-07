W ciągu najbliższych tygodni mogą jeszcze bardziej wzrosnąć ceny od jedzenia po materiały budowlane

W najbliższych tygodniach może dojść do jeszcze większego wzrostu cen.

Ze względu na pogłębiające się braki w dostawach produktów od spożywczych po budowlane, a także wzost koszt tych dostaw, mieszkańcy Wysp muszą się liczyć z jeszcze większym wzrostem cen w ciągu najbliższych tygodni.

Miliony rodzin na Wyspach muszą się obecnie mierzyć nie tylko z brakiem niektórych produktów na rynku, ale też gwałtownym wzrostem cen od jedzenia po materiały budowlane. Andy Haldane z Banku Anglii ostrzegł także niedawno przed „niebezpieczną” inflacją pogłębiającą kryzys.

Jeszcze większy wzrost cen

Ceny niektórych produktów mogą poszybować w górę w ciągu następnych tygodni z powodu braków w dostawach. Wynika to między innymi z niedoboru kierowców ciężarówek, wzrostu cen dostaw morskich, a także pracowników sezonowych w rolnictwie.

Prawie 8 na 10 dostawców jedzenia obawia się braku pracowników w tym roku. Supermarkety do tej pory dawały sobie radę, m.in. dzięki zapasom, jednak w ciągu najbliższych tygodni brak pewnych towarów może być już bardziej zauważalny i dotkliwy.

Kryzys się pogłębia

Handlowcy mówią, że wprawdzie jeszcze nie widać pustych półek w supermarketach, ale istnieją już niedobory niektórych produktów. Niestety problemy te generują wzrost cen i jeszcze większe pogłębianie się kryzysu.

W ostatnim czasie konsumenci skarżyli się na portalach społecznościowych na brak wody butelkowanej w niektórych sklepach i wzrost cen produktów w supermarketach. Według danych ONS koszt jabłek poszedł w górę o 17 proc. w ciągu roku, a gruszki i benzyna bezołowiowa podskoczyły o jedną piątą.

Gigant przemysłowy Premier Foods zaapelował do rządu, aby zaangażował wojsko w dystrybucję produktów, których brakuje na półkach sklepowych ze względu na niedobory kierowców ciężarówek dochodzące do 100 000. Z kolei przez restrykcje związane z lockdownem zarówno w Wielkiej Brytanii jak i za granicą, mamy także do czynienia z zaległościami w zamówieniach fabrycznych, których pełne nadrobienie może zająć lata.