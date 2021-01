W ciągu NAJBLIŻSZYCH DNI restrykcje w Anglii zostaną jeszcze bardziej zaostrzone? Co może się zmienić?

Jakie nowe wytyczne mają zostać wprowadzone? Co się zmieni?

Jak donosi "The Daily Mail" można się tego spodziewać w przeciągu kilku najbliższych dni

Według źródeł na Downing Street 10 na które powołuje się "The Daily Mail" w przeciągu najbliższych dni mają zostać zaostrzone restrykcje związane z obecnym lockdownem. Co zamierzają zrobić brytyjskie władze, aby zahamować dalszą ekspansję koronawirusa? Jakie restrykcje mają zostać wprowadzone?

Jeden z największych brytyjskich tabloidów miał dotrzeć do informacji o zaostrzeniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa na Wyspie. Według nich rząd miałby wprowadzić nowe regulacje dotyczące między innymi zamykania kolejnych przedsiębiorstw (takich, jak agencje nieruchomości), ograniczenie możliwości wspólnych ćwiczeń dwóch osób na świeżym powietrzy, zamknięcie targowisk i rynków "pod chmurką" oraz lokali sprzedających jedzenie na wynos (popularne "take-away`s"). Oprócz tego zasada utrzymania dystansu społecznego miałaby zostać zmieniona, a konkretnie wydłużona zostałaby odległość dzieląca dwie osoby w przestrzeni publicznej z dwóch do trzech metrów.

Wszystkie te zmiany miałyby zostać wprowadzone w przeciągu kilku najbliższych dni, prawdopodobnie po weekendzie. Czynnikiem, który decydowałby w tej kwestii byłby współczynnik zakażeń i sytuacja epidemiologiczna w kraju. Jeśli do weekendu się ona nie poprawi, to premier Boris Johnson nie wahałby się jeszcze bardziej zaostrzyc lockdown.

Na ile te spekulacje są zgodne z prawdą? Nie da się ukryć, że "The Daily Mail" nie ma opinii rzetelnego źródła informacji, wręcz przeciwnie! Gazeta, której początki sięgają 1896 roku słynie nie tylko ze swoich sensacyjnych historii oraz nagłówków nie do ogarnięcia, ale również ze swojej niewiarygodności.

Czy czeka nas zaostrzenie restryckji w Anglii?

Niezwykle trudno jest zweryfikować anonimowe źródła na Downing Street 10, na które powołują się dziennikarze "Maila", ale faktem jest, że zwiększenie restrykcji w Anglii w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację epiedemiologiczną jest więcej, niż możliwe. Obecne wytyczne nie zahamowały dynamicznego wzrostu zachorowań, który obserwujemy od pewnego czasu.

W zeszłym tygodniu w podobnym tonie o możliwym zaostrzeniu zasad lockdownu donosił "The Daily Telegraph" (pisaliśmy o tym w artykule: Boris Johnson chce zaostrzyć zasady lockdownu. Obowiązkowe maski i zakaz spotkań na zewnątrz), a podobne nastroje panuję również w Szkocji (pisaliśmy o tym w artykule: Szkocja: Nicola Sturgeon zakaże kupowania jedzenia na wynos? Rząd szykuje dalsze obostrzenia). Co więcej, jak wynika z badań YouGov Brytyjczycy popierają trzeci lockdown (pisaliśmy o tym w artykule: 85% Brytyjczyków popiera trzeci lockdown. Zobacz wyniki ankiety YouGov), więc władze mogą wyjść z założenia, że ich decyzja nie wzbudzi ogólnego niezadowolenia w społeczeństwie.

Warto w tym miejcu wspomnieć, że to właśnie "The Daily Mail" jako pierwsze pisało o wprowadzeniu drugiego, "świątecznego" lockdownu, więc ich informatorzy i źródła mają (przynajmniej niekiedy!) dostęp do pewnych informacji. Czy tym razem spekulacje "Maila" znajdą potwierdzenie w faktach? Przekonamy się już po weekendzie!

