W ciągu kilku dni Unia Europejska może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Wielkiej Brytanii za „naruszenie” umowy ws. Brexitu

Fot. Getty

Bruksela może jeszcze w tym tygodniu wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z decyzją rządu Borisa Johnsona o jednostronnym przedłużeniu tzw. okresu „grace period”. Takie działanie byłoby naruszeniem protokołu dotyczącego Irlandii Północnej.

To nie pierwszy raz, gdy Boris Johnson pokazuje, że nie ma problemu z naruszaniem ustaleń poczynionych z Unią Europejską. Już w zeszłym roku premier nie wahał się zagrozić, że rząd Wielkiej Brytanii uchyli się od przestrzegania niektórych zapisów umowy ws. Brexitu. Teraz natomiast Londyn planuje wydłużyć tzw. okres „grace period”, obowiązujący od 1 stycznia do 31 marca tego roku, który pozwala na łagodniejsze kontrole towarów wjeżdżających na terytorium Irlandii Północnej. Po wynegocjowaniu umowy handlowej UE-UK, Bruksela zgodziła się na łagodniejsze reguły dotyczące przewozu towarów przez Morze Irlandzkie, by ułatwić życie dostawcom i supermarketom, które potrzebują czasu na dostosowanie się do nowych reguł. Ale trzy miesiące okazały się w tym względzie niewystarczające.

Wielka Brytania wydłuża „grace period”

O tym, że Wielka Brytania zamierza jednostronnie wydłużyć grace period, poinformował w zeszłym tygodniu Minister ds. Irlandii Północnej Brandon Lewis. - Zjednoczone Królestwo podejmie kilka kroków operacyjnych w celu uniknięcia destrukcyjnych rozwiązań – zaznaczył minister. I dodał: - Jeśli chodzi o supermarkety i ich dostawców, to w ramach planu operacyjnego, do którego Zjednoczone Królestwo zobowiązało się na posiedzeniu Wspólnego Komitetu UK-UE w dniu 24 lutego, obecny plan tymczasowego przemieszczania produktów rolno-spożywczych do Irlandii Północnej (STAMNI) będzie obowiązywał do 1 października. Wymagania certyfikacyjne będą następnie wprowadzane etapami wraz z wprowadzaniem systemu pomocy cyfrowej.

Pomimo zapowiedzi jednostronnego naruszenia ustaleń z UE i groźby Brukseli ws. podjęcia działań prawnych przeciwko Londynowi, pomiędzy UE i UK wciąż trwają negocjacje dotyczące wydłużenia okresu „grace period”. Na konferencji prasowej w tym tygodniu Boris Johnson przyznał, że w tym względzie obu stronom potrzebna jest jedynie „dobra wola i wyobraźnia”.