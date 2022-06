W ciągu dwóch miesięcy ceny artykułów spożywczych w UK wzrosły o 20 proc. A to jeszcze nie koniec podwyżek

Fot. Getty

Najnowsze dane the Office for National Statistics są szokujące – wynika z nich, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy ceny artykułów spożywczych w UK wzrosły średnio o 20 proc. W przypadku niektórych produktów, takich jak na przykład makaron, ceny wzrosły w stosunku do ubiegłego roku nawet o 50 proc.

Wzrosty cen żywności widać gołym okiem i nie trzeba być uważnym konsumentem, by zauważyć, że podwyżki są iście drastyczne. Z najnowszych danych the Office for National Statistics wynika, że cena makaronu wzrosła na Wyspach w okresie między majem 2021 a majem 2022 aż o 50 proc., podczas gdy ceny wołowiny i chipsów podskoczyły odpowiednio o 16 i 17 proc. Inflacja, wywołana wpierw przez pandemię Covid-19, a następnie przez wojnę na Ukrainie i rosnące koszty energii, doprowadziła do obniżenia się standardu życia przeciętnego gospodarstwa domowego w UK do poziomu nienotowanego od 40 lat.

Jak zmieniły się ceny podstawowych artykułów spożywczych w ciągu dwóch ostatnich miesięcy?

Poniżej prezentujemy Wam kilka wybranych, podstawowych artykułów spożywczych. Zobaczcie, o ile wzrosły ich ceny w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Makaron – wzrost o 20 proc.

Średnia cena makaronu w UK skoczyła w ciągu dwóch miesięcy z 75 p za opakowanie 500 g do 90 p. Jeśli ceny nadal będą rosły, to za to samo opakowanie zapłacimy z końcem roku nawet powyżej £1.

Mleko – wzrost o 11 proc.

1 kwietnia cena kartonu półtłustego mleka (4 pinty) wynosiła £1,30, a w ciągu dwóch miesięcy podskoczyła ona do £1,45. Z końcem roku cena takiego kartonu może wynieść nawet ok £2.

Masło – wzrost o 10 proc.

Opakowanie masła o wadze 400 g odnotowało w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jeden z największych wzrostów cen - z £2,55 z początkiem kwietnia do £2,80 na początku czerwca.

Banany - wzrost o 8 proc.

Jajka – wzrost o 5 proc.

Płatki śniadaniowe – spadek o 11 proc.

Chleb – spadek o 4 proc.

Mielone mięso wołowe/słodkie ziemniaki/krojone pomidory/ryż basmati – bez zmian

