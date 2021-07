W ciągu doby odnotowano prawie 50 000 nowych przypadków. Czy koniec lockdownu w Anglii jest zagrożony?

Fot. Getty

Liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii wciąż rośnie. Główny doradca medyczny rząd ostrzega, że „bardzo szybko możemy znowu wpaść w kłopoty”. Jak wyglądają najnowsze statystyki epidemiczne?

Ponad 46 milionów (87,5 proc.) mieszkańców UK otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a w pełni zaszczepionych jest ponad 35 milionów (67,1 proc.) osób w Wielkiej Brytanii. Liczba zachorowań, hospitalizacji i zgonów w UK wciąż jednak rośnie. Czy zakończenie lockdownu w Anglii, zaplanowane na 19 lipca, jest zagrożone?

Statystyki epidemiczne UK

Najnowsze dane rządowe z 15 lipca 2021 pokazują, że w ciągu zaledwie jednej doby w Wielkiej Brytanii odnotowano 48 553 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 63 przypadki śmiertelne. Liczba zgonów podana w czwartek była najwyższa od 25 marca.

Liczba zachorowań rośnie niepokojąco od czasu pojawienia się w UK wariantu Delta, co widać szczególnie w statystykach tygodniowych. W ciągu siedmiu dni (od 9 do 15 lipca włącznie) odnotowano 261 832 przypadki - jest to o 64 368 (32,6 proc.) zachorowań więcej, niż w tygodniu wcześniejszym. Z kolei tygodniowa liczba zgonów wzrosła niemal dwukrotnie - od 9 do 15 lipca odnotowano 257 przypadków śmiertelnych i jest to o 83 zgony więcej (47,7 proc.), niż w tygodniu wcześniejszym. Znacząco wzrosła też liczba hospitalizacji - o 46,8 proc. w ciągu tygodnia, co oznacza, że od 9 do 15 lipca do brytyjskich szpitali trafiło 3 933 osób z powodu zakażenia koronawirusem.

Według raportu Public Health England biorąc pod uwagę jedynie Anglię, już od stycznia wskaźniki epidemiologiczne pozostają na najwyższym poziomie. W północno-wschodniej Anglii wskaźniki są najwyższe, ponieważ w ciągu tygodnia do 11 lipca zachorowalność pozostawała na poziomie 835,8 przypadków na 100 000 osób. Szczególnie niepokojąca sytuacja jest w Yorkshire i Humber, gdzie w tym samym czasie zachorowalność pozostawała na poziomie 462,7 zakażeń na 100 000 mieszkańców.

W związku z ciągłym wzrostem zachorowań oraz hospitalizacji w UK, główny medyczny doradca rządu, prof. Chris Whitty, ostrzegł, że „za pięć, sześć, siedem, osiem tygodni” do brytyjskich szpitali może trafić jeszcze więcej osób - co pozwala snuć obawy, że rząd może być zmuszony do rewizji dotychczasowych decyzji o łagodzeniu lockdownu, a nawet do przywrócenia pewnych restrykcji.