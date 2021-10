W brytyjskich szpitalach brakuje pielęgniarek. NHS ogranicza liczbę planowanych operacji

Fot. Getty

Problem niedoboru pracowników coraz bardziej doskwiera Wielkiej Brytanii, dotykając nawet tak kluczowego sektora, jakim jest służba zdrowia. Brytyjskie szpitale stoją w obliczu największego kryzysu pielęgniarstwa od lat.

Obecnie w brytyjskiej służbie zdrowia wciąż jest około 40 000 wakatów na stanowiskach pielęgniarskich. NHS stoi w obliczu największego kryzysu kadrowego od lat. W związku z rosnącym niedoborem pielęgniarek, wiele szpitali zaczęło ograniczać liczbę planowanych operacji.

Największe obawy dotyczą oddziałów intensywnej terapii, które już teraz borykają się ze sporym brakiem odpowiedniego personelu. W celu ratowania sytuacji, władze placówek medycznych rozpoczęły rekrutację na skalę międzynarodową, próbując zachęcić potencjalnych imigrantów do pracy w NHS. Szpitale szukają pracowników nawet poza Europą – by zapełnić luki powstałe na skutek odejścia dużej części unijnego personelu z powodu Brexitu. Niestety, wciąż przeciągająca się pandemia nie ułatwia zadania.

Royal College of Nursing (RCN) ostrzega, że już teraz wiele placówek nie jest w stanie poradzić sobie ze wzmożoną liczbą pacjentów wymagających leczenia, szczególnie w kwestii tej powstały pewne zaległości na skutek pandemii. Oprócz 40 tys. wciąż nieobsadzonych etatów, obecnie NHS zmaga się także z uszczupleniem sił po pandemii – ponieważ dodatkowy personel (pracownicy emerytowani), który przywrócono do aktywności zawodowej na czas walki z koronawirusem, powrócił ponownie w stan spoczynku.

W rozmowie z iNews Patricia Marquis, dyrektorka RCN w UK, mówiła:

Jak podaje iNews, ostrzeżenie RCN pojawiło się po tym, jak lekarka z oddziału intensywnej terapii w Bristolu udostępniła na Twitterze zdjęcie pustego oddziału chirurgicznego, który nie może normalnie funkcjonować z powodu dotkliwego braku pielęgniarek. W komentarzu do zdjęcia autorka tweeta napisała:

This is our surgical HDU. It has now been closed for weeks because we don’t have enough nurses to staff it. I feel incredibly sad every time I walk through and think about the patients missing out on vital surgery pic.twitter.com/S1FpMBvOBs