W brytyjskich sklepach zabraknie żelków Haribo? Firma potwierdza, że ma problemy z dostawami do UK

Niemiecka firma przyznał się do problemów z dostawami

Słynne niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją słodyczy potwierdziło, że ma problemy z dostawami swoich produktów do sklepów w Wielkiej Brytanii. Powodem tych kłopotów są niedobory kierowców ciężarówek.

Według doniesień, na jakie powołuje się portal "The Guardian" w związku z problemami z dostawami, Haribo miało anulować jedną ze swoich promocji. Powodem sytuacji, która może spowodować niedobory popularnych żelków (i nie tylko!) sprowadzanych z Niemiec do UK są... niedobory kierowców ciężarówek! "Podobnie, jak w przypadku wielu producentów i sprzedawców detalicznych w całym kraju, doświadczamy wyzwań związanych z niedoborem kierowców w całym kraju" - komentował w oficjalnym oświadczeniu rzecznik firmy z siedzibą w mieście Bonn. "Współpracujemy z naszymi partnerami z branży spożywczej, aby móc rozwiązać ten problem (...)".

Czy w UK zabraknie żelków Haribo?

Według branżowych źródeł, na które powołuje się specjalistyczna prasa, a konkretnie "The Grocer", Haribo przekazało swoim klientom hurtowym i detalicznym, że cierpi na wiele problemów w swoim łańcuchu dostaw. Warto w tym miejscu dodać, że podobne problemy dotyczą innych firm w branży, choćby Hain Daniels, dostawcy zup, dżemów i kiełbasek wegetariańskich.

O "wąskim gardle" ostrzegali przedstawiciele branży logistycznej. Problemy miały pojawić się właśnie w okresie letnim i dotknąć niektórych produktów, zwłaszcza chłodzonej żywności, niektórych owoców i warzyw. Sytuacja jest efektem skutków Brexitu oraz kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19.

Co więcej, jak czytamy na łamach "Guardiana" jest źle, ale będzie jeszcze gorzej! Z czasem sytuacja może się pogorszać. Oczekuje się, że ograniczenie dostaw żywności i napojów będzie się pogłębiać, zwłaszcza od września, kiedy uczniowie wracają do szkoły po wakacjach, a pracownicy wracają do biur.