W branży hospitality w UK brakuje nawet 176 000 pracowników. Jaka jest szansa na zapełnienie wakatów?

Fot. Getty

176 000 – nawet tyle wakatów oferuje obecnie branża hospitality w UK. W ostatnich trzech miesiącach, czyli w najgorętszym, wakacyjnym okresie w roku, liczba wakatów wzrosła o ponad 10 000.

Problem braku rąk do pracy zaczyna być w Wielkiej Brytanii notoryczny. Eksperci wyliczyli, że w okresie między kwietniem a czerwcem tego roku, liczba wakatów w pubach, hotelach i restauracjach osiągnęła zawrotną liczbę 176 000. I, co niepokojące, w okresie najgorętszym pod względem urlopowym, liczba wakatów w branży hospitality zamiast zmaleć (choćby ze względu na podejmowanie pracy przez studentów), wzrosła o 10 200. To niestety powoduje, że coraz więcej lokali musi zakończyć działalność, a przypomnijmy, że branża hospitality stanowi 13 proc. PKB Wielkiej Brytanii.

Wakaty w brytyjskiej branży hospitality rosną pomimo tego, że właściciele pubów, restauracji i hoteli regularnie podnoszą pracownikom płace. Na taki ruch zdecydowały się ostatnio tacy giganci jak Beefeater, Brewers Fayre i Whitbread. Ta ostatnia spółka – właściciel sieci tanich hoteli Premier Inn UK – ogłosiła, że jej roczne koszty wzrosną nawet o £30 mln z powodu podwyżek płac. Dla przykładu pracownicy w kuchni Premier Inn UK otrzymują obecnie wynagrodzenie rzędu £9,98 -10,60 za godzinę pracy.

