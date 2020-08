W Anglii zostanie zakazane parkowanie na chodnikach? „To oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa” - twierdzi brytyjski minister transportu

Fot. Getty

Rząd Borisa Johnsona przymierza się do wprowadzenia absolutnego zakazu parkowania na chodnikach. Wszystko to dlatego, by ułatwić poruszanie się po ulicach osobom niepełnosprawnym i rodzicom z małymi dziećmi w wózkach.

Departament Transportu (DfT), na którego czele stoi od lipca 2019 r. Grant Shapps, rozpoczął konsultacje dotyczące wprowadzenia zakazu parkowania na chodnikach. W ramach konsultacji ludzie i lokalne samorządy zostaną zapytane między innymi o to, czy zakaz taki powinien zostać wprowadzony na terenie całego kraju, czy też rozwiązaniem tego problemu powinny się zająć doraźnie władze niższego szczebla. A przypomnijmy, że parkowanie na chodnikach jest niedozwolone na terenie całego Londynu, natomiast już poza stolicą na chodnikach nie mogą się zatrzymywać jedynie ciężarówki.

Zastawione chodniki utrudniają poruszanie się osobom niepełnosprawnym

Departament Transportu (DfT) przymierza się do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu parkowania na chodnikach z uwagi na trudności, jakie w związku z tym napotykają piesi, a zwłaszcza osoby niepełnosprawne i rodzice z wózkami. Z raportu przygotowanego w zeszłym roku przez komitet Commons Transport Select Committee wynika, że na skutek trudności w poruszaniu się po zastawionych samochodami ulicach, pewna część osób starszych i niepełnosprawnych zostaje w domach. Z kolei z badania przeprowadzonego przez Guide Dogs wynika, że aż 32 proc. osób niewidzących (lub niedowidzących) oraz 48 proc. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest zniechęconych samodzielnym przemieszczaniem się po mieście (miasteczku), w którym prym na chodnikach wiodą auta. - Jeszcze większy wpływ miało to na ludzi podczas pandemii, ponieważ zablokowane chodniki wpłynęły na niezdolność do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego – zaznaczył z kolei Stephen Edwards, dyrektor ds. Polityki i komunikacji w organizacji charytatywnej Living Streets.

Zakaz parkowania na chodnikach to więcej problemów

Sceptycznych do ewentualnego zakazu parkowania na chodnikach jest jednak wielu kierowców, w tym kierowcy zrzeszeni w organizacji The Automobile Association. Jack Cousens z AA mówi wprost, że zakaz taki może doprowadzić do „nieoczekiwanych konsekwencji”. - Jak obserwowaliśmy to w ciągu ostatnich kilku tygodni w przypadku zamkniętych i zwężonych dróg, councile działały bez konsultacji, tracąc tym samym zaufanie wielu lokalnych społeczności, którym służą. Władze lokalne powinny dokonywać oceny każdej ulicy z osobna i tam, gdzie dozwolone jest parkowanie na chodniku, oznakowanie powinno pokazywać, ile nawierzchni można wykorzystać – zaznaczył Cousens.