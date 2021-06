W Anglii mnożą się ataki na pracowników służby zdrowia. Załogi karetek pogotowia zostaną wyposażone w kamery osobiste

Fot. Getty

Ratownicy medyczni w Anglii już wkrótce zostaną wyposażeni w specjalne kamery osobiste Wszystko to dlatego, że w ostatnim czasie dramatycznie zwiększyła się liczba ataków na pracowników służby zdrowia.

Najnowsze dane są zatrważające – w zeszłym roku liczba ataków na pracowników służby zdrowia w Anglii wzrosła o 30 proc. w porównaniu do roku 2016/2017. W liczbach bezwzględnych wygląda to tak, że ratownicy medyczni stanowili obiekt napaści ze strony agresywnych pacjentów aż 3569 razy. I to właśnie dlatego aż dziesięć trustów NHS zdecydowało się wyposażyć załogi ambulansów w kamery osobiste, za pomocą których ratownicy będą mogli zarejestrować każde niewłaściwe zachowanie i przekazać je następnie do rozpatrzenia policjantom. - Każdy członek naszego oddanego i pracowitego personelu NHS ma podstawowe prawo do bezpieczeństwa w pracy, a naszym priorytetem jest wyeliminowanie przemocy i nadużyć, których nie będziemy tolerować. Oprócz zmniejszenia liczby incydentów z udziałem naszych pracowników, kamery te będą też ważnym krokiem w kierunku zapewnienia naszym pracownikom poczucia bezpieczeństwa – zaznaczyła Prerana Issar, dyrektor ds. personalnych NHS.

Kamery osobiste łagodzą sytuacje konfliktowe

Z przeprowadzonych dotychczas programów pilotażowych wynika, że wideorejestratory przymocowane do mundurów policjantów lub pracowników służby medycznej łagodzą sytuacje konfliktowe. Ludzie, nawet agresywni, którzy widzą mikro kamery i mają świadomość tego, że są nagrywani, łatwiej poskramiają złość i bardziej uważają na to, co robią. - Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów. Jeśli nie jesteśmy w stanie chronić naszych pracowników, to nie jesteśmy w stanie świadczyć usług, które są pożądane przez społeczeństwo. Możliwość noszenia kamer na ciele jest dla naszych pracowników czymś, o co dopominamy się od dłuższego czasu, dlatego cieszymy się, że wzięliśmy udział w programie pilotażowym, który pomoże teraz wdrożyć [te rozwiązania] w całym kraju. „Nikt nie przychodzi do pracy, aby zostać zaatakowanym, a szczególnie nie przez ludzi, którym przychodzi się z pomocą. Niestety te kamery są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek – podsumował Darren Green, kierownik pogotowia ratunkowego w North East.