Praca i finanse W 2022 roku zgubiono rekordową liczbę bagażu lotniczego

W 2022 roku zagubiono, opóźniono lub uszkodzono około 26 milionów sztuk bagażu w ramach podróży lotniczych. Oznacza to, że jakiś problem dotykał prawie ośmiu (dokładnie 7.6) sztuk bagażu na 1000.

Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie przygotowanym przez SITA mamy do czynienia z najwyższym wskaźnikiem w tym zakresie od 2012 roku, a więc od ponad dekady! Wówczas ogólna liczba sztuk bagażu, które zostały zgubione lub zniszczone wyniosła 26,3 miliona (prawie dziewięć sztuk na 1000). W raporcie stwierdzono również, że wzrost tego typu incydentów odnotowany w 2022 roku wynikał w największej mierze z problemów występujących podczas przesiadek. To w 42% przyczyny przypadków zagubionego, uszkodzonego lub opóźnionego bagażu.

Dodajmy, iż linie lotnicze są zobowiązane do śledzenia każdej sztuki bagażu należącego do pasażerów korzystających z ich usług. Jednym z wyjaśnień dotyczących tego, dlaczego akurat w 2022 roku doszło do tak dużej liczby problemów w tym zakresie, jest powrót poziomu ruchu lotniczego sprzed pandemii.

Przeczytaj też:

1 mln funtów za przejście na weganizm – czy Rishi Sunak podejmie wyzwanie? Breaking News

Z czego wynikają problemy lotnisk i linii lotniczych?

Zeszły rok był pierwszym sezonem letnim, w którym odnotowano masowy powrót do latania po problemach w podróżowaniu spowodowanych przez Covid-19. Jak się w praktyce okazało, wiele lotnisk i linii lotniczych, które dokonały cięć w swoim personelu podczas pandemii, miało trudności z wystarczająco szybką rekrutacją personelu, w tym osób zajmujących się obsługą bagażu.

Rzecz jasna najbardziej poszkodowanymi w tej sytuacji są pasażerowie. 27-letnia Chloe z londyńskiego Croydon leciała do Włoch na ślub swojej przyjaciółki. Podróżowała z Gatwick do Pizy liniami EasyJet. Wylądowała we Włoszech 1 sierpnia, ale jej walizka nie dotarła na taśmę bagażową. Początek wyjazdu spędziła więc na gorączkowym bieganiu po sklepach w poszukiwaniu niezbędnych kosmetyków i ubrań.

Całkowita wartość walizki i jej zawartości wynosiła około 1000 funtów. Zgłaszając problem liniom, uruchomiła procedurę, która będzie trwała 45 dni, zanim zmieniony zostanie status z opóźnionego na zagubiony.

Przeczytaj też:

“Bilety będą jeszcze tańsze” – to pomysł dyrektora Ryanair na kryzys branży lotniczej Breaking News

Jak zachować się w obliczu utraty bagażu?

– Oznacza to, że jestem w zawieszeniu, ponieważ w tym czasie nie mogę ubiegać się o odszkodowanie od EasyJet ani rekompensatę w ramach mojego ubezpieczenia podróżnego, dopóki nie stwierdzą, że bagaże całkowicie przepadły – komentuje Chloe, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC. – Otrzymujesz od EasyJet 25 funtów na osobę dziennie przez maksymalnie trzy dni do wydania na przybory toaletowe i podstawową odzież. Ale to jest przecież za mało – podsumowuje.

Według Civil Aviation Authority maksymalną kwotą, jaką można otrzymać w ramach rekompensaty, to 1000 funtów, ale „otrzymanie takiej sumy zdarza się ekstremalnie rzadko”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

O co najczęściej kłócimy się z sąsiadami w Wielkiej Brytanii?

Szef szpitala, który „uciszył obawy dotyczące Lucy Letby”, odszedł z NHS z 1,5 milionami funtów

„Miało być tak pięknie, a nie jest….” – Polacy szczerze o powrocie z UK do Polski