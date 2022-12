W 2022 roku wydano rekordową ilość irlandzkich paszportów - ich liczba przekroczyła milion sztuk

To dla nich sposób na zabezpieczenie przywilejów wynikających z obywatelstwa kraju należącego do UE

W 2022 roku wydano rekordową liczbę paszportów Republiki Irlandii — ilość nowych dokumentów poświadczających obywatelstwo „Zielonej Wyspy” sięgnęła 1 080 000 sztuk. Dla mieszkańców UK zdobycie paszportu irlandzkiego to prawdopodobnie najprostszy sposób na zapewnienie sobie korzyści płynących z bycia obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej.

Po okresie pandemii „popyt” na irlandzkie paszporty wrócił do rekordowo wysokich poziomów. W 2022 roku wydano największą ilość tych dokumentów w historii. Ich liczba przekroczyła milion, bijąc dotychczasowy rekord ustanowiony w 2019 roku i wynoszący 935 000 sztuk. W sumie złożono aż 1,15 miliona aplikacji. Tak duże zainteresowanie uzyskaniem obywatelstwa „Eire” wynikało bezpośrednio trudności w załatwieniu spraw paszportowych w czasie pandemii.





„W 2022 roku Irlandzka Służba Paszportowa (Irish Passport Service) odnotowała niezwykłą liczbę otrzymanych wniosków i wydanych paszportów” – komentował minister spraw zagranicznych i wicepremier rządu Michael Martin.

„Popularność” irlandzkich paszportów nie maleje

„Był to bezpośredni skutek stłumionego popytu z powodu zakłóceń w podróżowaniu w 2020 i 2021 roku. Rząd poczynił znaczne inwestycje w ciągu roku, aby zwiększyć skalę usług, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Służba Paszportowa otrzymała ponad 1,15 miliona wniosków paszportowych w 2022 roku i ma wydać prawie 1,1 miliona paszportów do końca roku” - zaznaczał.

Milionowy paszport został wydany w listopadzie 2022 roku. Najstarszy wnioskodawca miał 102 lata, a najmłodszy zaledwie trzy dni. Osoby aplikujące pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Republiki Południowej Afryki. Z kolei liczba wniosków paszportowych złożonych po raz pierwszy z Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii wyniosła 100 000. Oznacza to, iż ilość Brytyjczyków starających się o irlandzki paszport utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie.

W 2022 roku wydano ich już ponad milion

W 2018 roku z Wielkiej Brytanii napłynęło również ok. 100 tys. wniosków o paszport, jak wynika z oficjalnych informacji irlandzkiego MSZ. Dla porównania, w 2015 roku podobnych wniosków odnotowano zaledwie 46 tys. Spośród tamtych aplikacji ok. 85 tys. pochodziło z samej Irlandii Północnej, jednak wzrost wniosków z tego obszaru był tym razem nieznaczny i wyniósł jedynie 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Od czasu referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej dziesiątki tysięcy obywateli UK, aby zachować prawa, które przysługują obywatelom unijnym, zaczęło starać się o obywatelstwo krajów Wspólnoty. Siłą rzeczy najbliżej mieli na drugą, tę bardziej zieloną stronę Wyspy. Prawo do irlandzkiego paszportu ma każdy, kto urodził się w Republice Irlandii lub w Irlandii Północnej, a także każdy, kto posiada przynajmniej jednego rodzica, babcię lub dziadka, będącego obywatelem Irlandii. Okazuje się, że wskazane kryteria spełnia aż 6 milionów Brytyjczyków, co pozwala im ubiegać się o podwójne obywatelstwo.

O dokument ten starają się także mieszkańcy Wielkiej Brytanii

„Szacuje się, że co najmniej 10 procent ludności Wielkiej Brytanii, w tym Irlandii Północnej, kwalifikuje się do posiadania paszportu irlandzkiego, a w związku z Brexitem wielu z nich zdecyduje się zgłosić roszczenie w tej sprawie” - komentował senator Fine Gael, Neale Richmond dla „Irish Times”.

Warto zwrócić uwagę, że za swoistym „boomem” na irlandzki dokument stał strach przed powrotem „twardej granicy” między północną a południową częścią Irlandii, który pojawił się jeszcze w okresie, gdy Londyn negocjował warunki Brexitu. Jedną z opcji było wyjście z EU bez żadnej umowy. Trzeba jednak dodać, że popyt na paszporty Republiki Irlandii nie tylko utrzymuje się na wysokim poziomie, ale nadal rośnie, także wśród Brytyjczyków. Może to oznaczać, że w ten sposób chcą zapewnić sobie korzyści płynące z bycia obywatelami Unii Europejskiej.

W roku 2023 tendencja ta nadal będzie się utrzymywać

Nic również nie wskazuje na to, aby w roku 2023 zainteresowanie irlandzkimi paszportami zmalało. Według Martina trzeba spodziewać się bardzo pracowitego czasu dla osób zatrudnionych w Irish Passport Service.

„Chcę podziękować pracownikom Służby Paszportowej, którzy odpowiedzieli na wyzwania roku 2022, wykazując się dużą pracowitością i odpornością. Historyczne osiągnięcie ponad miliona paszportów wydanych w roku kalendarzowym wynika z ich zaangażowania w służbę publiczną i ciężkiej pracy. Mój departament będzie nadal pracował, aby nasze usługi spełniały potrzeby naszych obywateli w 2023 roku” - komentował polityk.

