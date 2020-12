W 2021 r. wszystkie egzaminy końcowe w szkołach średnich w Szkocji NIE ODBĘDA SIĘ! Rząd podjął decyzję

Fot. Getty

John Swinney, minister ds. edukacji w Szkocji, podjął decyzję o anulowaniu w przyszłym roku wszystkich egzaminów w szkołach średnich. W uzasadnieniu tej decyzji podał, że zakłócenia w nauce spowodowane prze pandemię są zbyt duże, by można przeprowadzić egzaminy w sposób sprawiedliwy dla wszystkich.

John Swinney już wcześniej podjął decyzję o anulowaniu egzaminów National 5, natomiast teraz odwołał także egzaminy Highers (odpowiednik angielskiego GCSE) i Advanced Highers (odpowiednik angielskiego A-level). Swoją decyzję minister uzasadnił tym, że uczniowie doświadczyli różnego zakresu zakłóceń z powodu pandemii – jedni zostali nimi dotknięci mniej, a inni bardziej. W związku z tym przeprowadzenie takich samych egzaminów dla wszystkich uczniów (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie wiadomo, co się jeszcze w najbliższym czasie wydarzy), byłoby niesprawiedliwe. - Poziom utrudnień doświadczanych przez uczniów był nierówny – zaznaczył minister edukacji, doprecyzowując, że uczniowie z biedniejszych środowisk częściej opuszczali szkołę, aby poddać się obowiązkowej izolacji. I dodał: - Nie będę ryzykował przyszłości uczniów znajdujących się w naszych szkołach średnich, niezależnie od tego, czy będą się oni starać o miejsce na uczelni, na uniwersytecie, w instytucji szkoleniowej czy w pracy, bo to loteria, czy ich szkoła została dotknięta przez Covid, czy nie.

Egzaminy w Anglii i Walii

A jak sytuacja przedstawia się w tym względzie w Anglii i Walii? Otóż, jak pisaliśmy już wcześniej na łamach Polish Express, w Anglii egzaminy GCSE i A-level odbędą się zgodnie z planem, ale będą one łatwiejsze. Minister Gavin Williamson zdecydował, że egzaminy będą miały inną formułę, co oznacza, że uczniowie będą mogli m.in. wnieść pomoce naukowe do niektórych sal egzaminacyjnych, a także że zostaną oni wcześniej poinformowani o poruszonych na egzaminach tematach. Dodatkowo również nieco inny będzie system oceniania prac uczniów, który ma być znacznie łagodniejszy niż normalnie.

Jeśli z kolei chodzi o Walię, to rząd walijski, podobnie jak rząd Szkocji, zdecydował się na anulowanie wszystkich egzaminów dla uczniów szkół średnich i oparcie ocen końcowych na klasyfikacji dokonanej przez nauczyciela.