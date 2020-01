W 2020 zmień branżę na IT. Zacznij od stycznia!

Przełom roku to czas na refleksje, wnioski i noworoczne postanowienia. Jeśli myślisz o zmianie kariery i wejście w branżę IT, nie zastanawiaj się zbyt długo. Początek roku jest idealny momentem, by rozpocząć działanie, które ma szansę przynieść wyniki już po wakacjach. Takim działaniem może być kurs na programistę lub testera automatycznego. Zobacz, czemu warto rozpocząć go właśnie teraz.

Zapotrzebowanie na programistów nie spada. W Polsce mówi się o 50 tys. wakatów, według szacunków Komisji Europejskiej, a w całej Europie ta liczba to ok 900 tysięcy. Jednocześnie zarobki w IT nadal rosną, skutecznie motywując kolejne osoby to zmiany branży i zdobywania nowych kwalifikacji.

A możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji jest też coraz więcej – liczba kursów z różnych języków programowania i testowania rośnie z roku na rok. Kurs zapewniający merytoryczną wiedzę, praktyczne ćwiczenia i doświadczonych mentorów może być przepustką do lepszych zarobków i spełnienia zawodowych marzeń.

Zacznij kurs na początku roku, a skończysz w najlepszym momencie

Na rynku pracy liczą się kompetencje i doświadczenie – ale i dobry timing, a czasem po prostu łut szczęścia. Jeśli więc planujesz zmianę branży na IT, radzimy nie zwklekać. Wykorzystaj początek roku na dokładne zaplanowanie tego ruchu. Im lepiej go zaplanujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Przyjrzyj się dobrze rynkowi IT i temu, jak funkcjonuje. Na bieżąco przeglądaj ogłoszenia w branży, żeby zorientować się, jakie jest zapotrzebowanie na rynku – i kiedy. Bo to zmienia się w ciągu roku, dobrze więc jest trafić we właściwy moment.

Wakacje to często sezon ogórkowy – wiele kluczowych pracowników i rekruterów jest na urlopach, więc w rekrutacjach potrafi się dziać niewiele (choć nie jest to regułą). Ale od września, rekrutacje ruszają pełną parą.

Dane serwisu Pracuj.pl pokazują, że pod względem liczby ofert, jakie w zeszłym roku pracodawcy umieścili w portalu, najgorętszymi miesiącami były wrzesień, styczeń i październik, a najwięcej ofert ogółem pojawiło się w trzecim kwartale 2018. Z pewnością więc jesień jest korzystnym czasem na znalezienie wymarzonej pracy w IT.

Jeśli rozpoczniesz kurs w Software Development Academy już w styczniu 2020, zakończysz go latem. To oznacza, że już w wakacje możesz mieć wymarzoną pracę, a z pewnością będziesz idealnie przygotowany na powakacyjny rekrutacyjny boom. A im więcej ofert do wyboru, tym większa szansa, że trafisz na tę właściwą.

Nie zapominaj, że sama rekrutacja też trwa

Jak wynika z badań serwisu GlassDoor, średni czas rekrutacji na świecie to niecałe 24 dni, a w Polsce – 26. Długość rekrutacji wynika z wielu czynników, takich jak na przykład dostępność odpowiednich kandydatów. Im lepiej Twoje kwalifikacje będą dopasowane do wymogów rekruterów, tym szybciej znajdziesz pracę.

Dlatego bądź aktywny już w trakcie kursu, przeglądając oferty na portalach specjalizujących się w ogłoszeniacj z branży IT i nawiązując kontakty. Dobry kurs da Ci nie tylko solidną wiedzę i praktyczne ćwiczenia, ale umożliwi Ci bezpośrednie dojście do pracodawców, którzy być może z otwartymi rękami przyjmą Cię do zespołu.

W nowym pakiecie „Kariera w IT” dostępnym w Software Development Academy od stycznia, możemy Ci w tym pomóc. Przygotujemy Cię do rozmowy rekrutacyjnej w IT, zorganizujemy indywidualne konsultacje z doradcą kariery i dostarczymy mnóstwo wskazówek dotyczących rynku pracy. Weźmiesz też udział w 6-godzinnych warsztatach Scrum, przygotowujących do pracy w metodyce zwinnej, w której pracuje dziś większość zespołów IT na świecie.

Pamiętaj też zawczasu o aktualizacji CV i profilu na LinkedIn – tak, żebyś był gotowy i nie tracił czasu na szlifowanie życiorysu. W tych i innych aspektach może Ci się przydać nasz Program Wsparcia Kariery.

Nie chcesz czekać? Zrób kurs z gwarancją pracy

Jeśli chcesz mieć pewność szybkiego znalezienia zatrudnienia, wybierz kurs w nowym pakiecie „Gwarancja pracy” w Software Development Academy. Oprócz wybranego kursu i przygotowania do wejścia na rynek pracy IT, w ciągu 3 miesięcy od zakończeniu kursu gwarantujemy Ci znalezienie nowej pracy – lub zwrot pieniędzy.

Współpracujemy z wieloma firmami w Polsce, którym pomagamy znaleźć wykwalifikowanych pracowników, znacznie ułatwiając przy tym kursantom start w nowej branży, do którego przygotowywali się przez ostatnie miesiące. Jeśli wynierzesz pakiet Gwarancja pracy, zapisując się na dowolny kurs w Software Development Academy, możesz być jednym z nich i to całkiem niedługo.

Zacznij kurs w styczniu, a już w drugiej połowie roku możesz się cieszyć nową, wymarzoną pracą w IT. Przyjrzyj się nowym pakietom kursów w Software Development Academy i wybierz ten, który pomoże Ci osiągnąć cel na ten rok. Sprawdź szczegóły na sdacademy.pl