W 2020 roku w Anglii odnotowano REKORDOWĄ ilość przestępstw rasistowskich i ksenofobicznych

W 2020 roku na terenie Anglii i Walii odnotowano rekordową liczbę "hate crimes". Od 2013 roku ilość przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych ciągle rośnie, według oficjalnych danych.

Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez Home Secretary (brytyjski urząd ministerialny, odpowiednik polskiego ministra spraw wewnętrznych, organ nadrzędny wobec Home Office) liczba przestępstw z nienawiści popełnionych z pobudek rasistowskich i religijnych popełnionych w Anglii i Walii w roku 2020 była rekordowo wysoka. W sumie, w roku zeszłym zanotowano dokładnie 61 851 takich przestępstw. W porównaniu z rokiem 2019 mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 7 procent (57 825). Warto również dodać, że w stosunku do 2013 roku (gdy zaczęto prowadzić te statystyki) mamy do czynienia z prawie dwukrotnym wzrostem "hate crimes" (28 479).

Ile w Anglii zostało popełnionych przestępstw z nienawiści?

Dodajmy, że największa ilość przestępstw tego typu została dokonana w Londynie. Według statystyk Met Police było ich dokładnie 15 101 (wzrost o 7%). Dla porównania, w całym regionie West Midlands odnotowano ich 5155 (wzrost o 23% w porównaniu do zeszłego roku). Warto również dodać, że maleje wykrywalność sprawców tego typu przestępstw. Z roku na rok zmieniła się o 4 punkty procentowe - w 2019 wynosiła ona 27% (taki odsetek spraw został zamknięty bez identyfikacji podejrzenego), a w 2020 - 31%.

Największy wzrost przestępstw z nienawiści odnotowano w hrabstwie Leicestershire - odsetek ten sięgnął aż 82 proc.! Dodajmy jednak, że mamy do czynienia z wykroczeniami "niższego rządu", jak podaje PAP, takimi jak "zakłócenie porządku publicznego".

Rok 2020 był rekordowy w tym względzie

Skąd wziął się taki wzrost? Według Krajowej Rady Szefów Policji (NPCC) powodem tendencji wzrostowej jest pandemia kononawirusa oraz ruch Black Lives Matter. Trzeba jednak zaznaczyć, że z roku na rok poprawia się poziom ich raportowania. Zasadniczo liczba "hate crimes" może być niekoniecznie wyższa w 2020, ale więcej osób je zgłasza na policję.

Czy Anglicy są rasistami, ksenofobami, osobami, islamofobami, które nie tolerują osób o innym kolorze skóry, innych przekonaniach religijnych czy pochodzeniu etnicznym? Bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo kwestia ta jest wbrew pozorom skomplikowana. Z pewnością źle o nich świadczy choćby zachowanie wobec czarnoskórych piłkarzy reprezentacji Anglii - Marcusa Rashforda, Jadona Sancho i Bukayo Saki.