W 2020 do Polski przyjechała REKORDOWA liczba imigrantów zarobkowych

Coraz więcej imigrantów przyjeżdża do Polski do pracy

W Polsce mamy do czynienia z rekordowym napływem pracowników z zagranicy i to pomimo kryzysu wywołanego przez Covid-19. Według oficjalnych danych GUS do naszej ojczyzny w 2020 roku przybyło kolejnych 100 tys. imigrantów.

Pandemia, czy nie pandemia - odsetek cudzoziemców, którzy w Polsce zjawili się za pracą ciągle i systematycznie rośnie. Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 w ZUS było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców. W porównaniu z grudniem 2019 mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 11,3 proc. Jak czytamy na łamach "Rzeczpospolitej" lwia część tych imigrantów pochodzi z Ukrainy - stanowią oni aż 73,4 proc. wszystkich tego typu imigrantów. W grudniu 2020 r. liczba takich pracowników zatrudnionych legalnie w Polsce wyniosła dokładnie 532 503 osoby.

"To jednak nie koniec wzrostów, które od początku tego roku nabrały jeszcze szybszego tempa. Według najnowszych danych za marzec tego roku, w systemie ubezpieczeń społecznych figuruje obecnie aż 766 tys. cudzoziemców. Wynika z tego, że tylko przez pierwsze trzy miesiące tego roku przybyło nad Wisłą 40 tys. legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Łącznie, licząc rok do roku, jest ich obecnie 100 tys. więcej niż w marcu 2020 r., gdy zaczynał się kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa" - czytamy dalej w "Rz.".

To jednak nie wszystko. W kwestii rynku pracy w Polsce i ogólnej sytuacji związanej ze zmianami migracyjnymi mamy do czynienia z rekordową ilością medyków, którzy szykują się do wyjazdu z kraju i podjęcia pracy za granicą. W pierwszym kwartale tego roku polscy lekarze pobrali 200 zaświadczeń potrzebnych do pracy poza Polską w okręgowych izbach lekarskich. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) prof. Andrzej Matyja w rozmowie z PAP alarmuje, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna.

Rok 2020 pomimo pandemii był pod tym względem rekordowy

"To rekord. Nigdy w historii nie było takiej liczby w ciągu kwartału" - komentuje profesor Matyja, zwracają uwagę, że wcale "nie dziwi go, że coraz więcej lekarzy myśli o opuszczeniu kraju". Jeśli sytuacja w polskiej ochronie zdrowia się nie poprawi to wkrótce "dojdzie do katastrofy" - po prostu Polaków nie będzie miał kto leczyć! Według oficjalnych danych w Polsce brakuje w chwili obecnej od 20 do nawet 50 tysięcy lekarzy.

Z raportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z 2020 roku wynika natomiast, że po pandemii z polskiego rynku pracy chce odejść 15% lekarzy i 10% pielęgniarek.

A tymczasem w kraju szykuje się poważny kryzys w służbie zdrowia

"Tego chaosu w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia jest tak wiele, doszło do takiego braku porządku w działaniach, że skutki tego wszystkiego będą odczuwać nasi pacjenci już niebawem. (...) Należy odbudować system zdrowia umożliwiający korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez wszystkich przewlekle chorych" - podsumowuje prof. Matyja.