W 2019 r. w Wielkiej Brytanii po raz ostatni zmienimy czas? Brytyjczycy chcą pozostać przy czasie letnim

Modyfikację przepisów dotyczących zniesienia sezonowych zmian czasu od dawna forsuje Komisja Europejska. Ale wszystko wskazuje na to, że i Wielka Brytania, mimo żegnania się ze Wspólnotą, przystanie na ten pomysł i zniesie dla swoich obywateli obowiązek przestawiania zegarków dwa razy w roku.

Najnowsze badania pokazują, że oszczędności energii w związku z sezonowymi zmianami czasu są obecnie marginalne, a są one coraz bardziej uciążliwe dla zwykłych obywateli. Ludzie powszechnie skarżą się, że zmiany czasu (zwłaszcza z zimowego na letni), znacząco odbijają się na ich zdrowiu, powodując u nich problemy z zasypianiem i migreny, a także zwiększając ryzyko zawału serca. Podczas konsultacji publicznych, które Komisja Europejska przeprowadziła wśród 4,6 mln obywateli UE, aż 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Wielka Brytania, mimo iż opuści Unię Europejską już za kilka miesięcy, także przychyla się do zniesienia sezonowych zmian czasu. Z informacji, do których dotarł dziennik „Daily Mirror” wynika, że Brytyjczycy chcieliby zasadniczo pozostać przy czasie letnim (British Summer Time). Z kolei państwa członkowskie Unii Europejskiej mają się w tym względzie opowiedzieć do kwietnia 2019 r. Jeśli zniesienie zmian czasu zostałoby zaakceptowane przez wszystkie państwa oraz Parlament Europejski, to obywatele państw, które chciałyby pozostać przy czasie letnim, po raz ostatni przestawiliby zegarki wiosną 2019 r., a obywatele państw, które chciałyby pozostać przy czasie zimowym, po raz ostatni dokonaliby tego jesienią 2019 r.

