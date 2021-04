Vouchery za niewykorzystane bilety lotnicze lub wycieczki są często bezużyteczne. Nie da się ich wykorzystać z uwagi na powszechny lockdown

Fot. Getty

Choć od wybuchu epidemii minął już dobrze ponad rok, to niektóre linie lotnicze, touroperatorzy i firmy z branży rozrywkowej wciąż zwlekają z oddaniem swoim klientom pieniędzy za niewykorzystaną usługę. W wielu przypadkach klienci otrzymali vouchery, których nie da się wykorzystać ze względu na powszechny w Europie lockdown.

Z badania przeprowadzonego przez Consumer Intelligence dla Money Mail wynika, że na zwrot pieniędzy za niewykorzystaną usługę (bilet lotniczy, wczasy, koncert) czeka aż 12 proc. mieszkańców UK. 40 proc. osób, które nie otrzymały jeszcze swoich środków to klienci linii lotniczych, 17 proc. - niedoszli goście hotelowi, a 5 proc. to pechowi posiadacze biletów na rejs statkiem wycieczkowym. Dodatkowo około 7 proc. poszkodowanych czeka na zwrot pieniędzy za zakupy w internecie, 6 proc. bezskutecznie domaga się zwrotu za niewykorzystany wyjazd SPA, a 1 proc. czeka na środki zainwestowane w imprezę weselną, która nigdy się nie odbyła.

Bezużyteczne vouchery

Jednocześnie wiele osób, które zgodziły się otrzymać voucher do wykorzystania w późniejszym terminie zamiast realnych pieniędzy skarży się, że albo nie będzie mogła tego zrobić w najbliższym czasie, albo w ogóle nie będzie mogła tego zrobić z uwagi na termin ważności takiego vouchera. Badanie Consumer Intelligence wykazało, że ponad jedna trzecia ankietowanych, którzy otrzymali kupon z datą ważności, nie była w stanie z niego skorzystać ze względu na powszechnie panujące na świecie restrykcje. Natomiast aż 80 proc. właścicieli voucherów z datą ważności z żalem stwierdziło, że firmy odmówiły im przedłużenia terminu takiego kuponu. - Wiele osób, które przyjęły vouchery lotnicze, zrobiły to z dobrej woli. Dlatego wydaje się to niezwykle niesprawiedliwe, że linie lotnicze odmawiają im teraz zwrotu pieniędzy za vouchery, pomimo tego, że nie mają one możliwości odbycia lotu – zaznaczył Rory Boland, redaktor Which? Travel.

>>> TWÓJ LOT ZOSTAŁ ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY? >>> DOMAGAJ SIĘ ODSZKODOWANIA! KLIKNIJ TUTAJ! <<<

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.