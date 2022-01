Vodafone zapowiada stopniowe wyłączanie sieci 3G - na kogo wpłyną te zmiany?

Vodafone zapowiedziało wyłączanie swojej sieci 3G w 2023 roku. Można spodziewać się, że kolejni operatorzy UK postąpią podobnie. W jaki sposób odchodzenie od telefonii komórkowej trzeciej generacji wpłynie na infrastrukturę GSM w Wielkiej Brytanii? Co się zmieni? O czym trzeba wiedzieć?

Brytyjska sieć Vodafone zapowiedziała stopniowe wygaszanie swojej sieci 3G. Proces ten ma rozpocząć się w 2023 roku. Zasięg w ramach telefonii komórkowej trzeciej generacji, która została wprowadzona w 2003 roku, będzie wyłączany, a drugi największy operator GSM w UK skupi się na rozwoju bardziej wydajnych i nowoczesnych sieci - 4G i 5G. W związku z tym, że zdecydowana większość użytkowników telefonów komórkowych używa obecnie smartfonów, sieć 3G stała się po prostu przestarzała i w efekcie - niepotrzebna. Mniej niż 4% danych jest przesyłanych w ramach sieci 3G przez klientów Vodafone.

"Budujemy najbardziej niezawodną sieć komórkową w Wielkiej Brytanii" - komentował szef Vodafone, Ahmed Essam. "W związku z tym koncentrujemy się na technologiach, które najlepiej łączą naszych klientów i mają najmniejszy wpływ na środowisko. Zamierzamy skupić się na zapewnieniu naszym klientom szybszego i niezawodnego rozwiązania, a także zminimalizować nasz wpływ na środowisko poprzez usunięcie z użytkowania naszej sieci nieefektywnego sprzętu".

Vodafone to dostawca usług telekomunikacyjnych działający w Wielkiej Brytanii. Brytyjska spółka jest częścią globalnej firmy telekomunikacyjnej Vodafone Group Plc, drugiej co do wielkości na świecie. W skali UK, Vodafone jest drugim największym operatorem sieci komórkowej z 16,9 milionami abonentów (dane za listopad 2021).

Kogo może dotknąć wyłączenie sieci 3G?

Na terenie Wielkiej Brytanii liczba osób używających telefonów komórkowych funkcjonujących w ramach sieci 3G waha się od 2 do 3 milionów. Wielu z nich to starsi użytkownicy urządzeń, które nie są smartfonami.

Jak odejście od 3G wpłynie na zasięg w UK?

Około 2,2% obszaru Wielkiej Brytanii jest objęte sygnałem sieci 3G. Głównie są to odległe lokalizacje, takie jak wiejskie tereny Szkocji, części hrabstwa Norfolk, Walia i Kornwalia. Na tych rejonach wciąż funkcjonować będzie sygnał 2G, dzięki czemu połączenia głosowe będą nadal możliwe, podobnie jak korzystanie z telefonów 3G, które są wstecznie kompatybilne z 2G. W perspektywie dalszego rozwoju sieci 4G i 5G, sieć drugiej generacji będzie stopniowo wyłączana od 2025 roku. Zasadniczo, użytkownicy "starych" komórek mają jeszcze kilka lat na kupienie smartfona, ale jeszcze przez najbliższe 2, może 3 lata mogą spokojnie korzystać ze swoich urządzeń.

Czym jest sieć 3G?

Przypomnijmy, niemal dwie dekady temu wprowadzenie sieci 3G przyczyniło się do cyfrowej rewolucji. Dzięki wprowadzeniu trzeciej generacji GSM "klasyczny" telefon komórkowy przestał służyć jedynie do dzwonienia i wysyłania sms`ów. Dzięki poszerzonej pojemności sieci, 3G umożliwiło wprowadzenie dodatkowych usług opartych na transmisji wideo oraz transmisji pakietowej. Możliwe stały się wideorozmowy, zakupy online, bankowość z poziomu trzymanego w kieszeni telefonu, który z czasem stał się smarfonem, jaki znamy dziś.