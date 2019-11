Kampania informacyjna DWP dotycząca zalet Universal Credit wprowadza ludzi w błąd – uznał organ nadzorczy

ASA uznała, że Universal Credit nie pomaga ludziom szybciej wrócić do pracy

Fot. Twitter

Decyzja organu nadzorczego Advertising Standards Authority dotycząca kampanii informacyjnej zachwalającej system zasiłków Universal Credit to poważny cios dla ministerstwa Department for Work and Pensions. ASA stwierdziła bowiem, że kampania wprowadza ludzi w błąd i, sądząc po licznych, negatywnych doświadczeniach mieszkańców Wysp, w nieprawdziwy sposób pokazuje sposób funkcjonowania zasiłku powszechnego.

Kampania informacyjna, na którą Department for Work and Pensions (DWP) wydało £225 000 i która została skierowana do czytelników dziennika „Metro” i „MailOnline” w maju i czerwcu, miała na celu ukazanie zasiłku powszechnego Universal Credit (sztandarowej reformy w zakresie świadczeń społecznych przeprowadzonej przez torysów) w pozytywnym świetle. Ministerstwo nieco jednak przesadziło z peanami na rzecz nowego systemu zasiłków i właśnie ten fakt wytknął mu organ nadzorczy Advertising Standards Authority.

ASA uznało niektóre informacje zamieszczone w ogłoszeniach w „Metrze” i „MailOnline” za bezpodstawne, przesadzone i wprowadzające w błąd. Chodzi tu przede wszystkim o twierdzenie, że dzięki Universal Credit ludzie pozostający bez pracy szybciej znajdują zatrudnienie, o tezę, że pieniądze z zasiłku mogą być bezpośrednio wpłacane na konta landlordów, a także o deklarację, że nie wszyscy wnioskujący, w trakcie przechodzenia na Universal Credit, muszą czekać na pierwsze pieniądze 5 tygodni (kampania sugerowała, że osoby w potrzebie mogą dostać pieniądze wcześniej, niemal od ręki, ale rzeczywistość nie potwierdziła tego twierdzenia).

Jeśli [DWP] wprowadził w błąd opinię publiczną odnośnie Universal Credit, swojej flagowej polityki, to gdzie jeszcze wprowadzi nas w błąd? - zadała retoryczne pytanie Raji Hunjan z Z2K, komentując decyzję ASA. - Następny rząd musi zauważyć te przekonujące dowody wskazujące na szkodę, jaką wyrządza zasiłek Universal Credit, który wielu ludzi zmusza do korzystania z banków żywności i których pozostawia bez środków do życia. Wystarczy tego – dodała Hunjan.

Z kolei Jonathan Blades, współprzewodniczący DBC (koalicji ponad 100 organizacji charytatywnych), tak skomentował postanowienie ASA: - DWP musi przeprosić za swoje działania i skoncentrować się na naprawie Universal Credit. Oni muszą przestać się wygłupiać z tymi wprowadzającymi w błąd ogłoszeniami i skupić się na reformie zasiłku – na przykład poprzez zniesienie 5-tygodniowego terminu oczekiwania na pieniądze.

