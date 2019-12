VISION BOX to coś więcej, niż zwykła telewizja

Masz dość irytujących reklam przerywających Twoje ulubione programy? Chciałbyś móc je oglądać wszędzie, a nie tylko na ekranie domowego telewizora? A gdy przegapisz swój program chciałbyś o obejrzeć później? Oferta telewizji VISION TV to coś dla Ciebie!

Oferta pakietów VISION BOX jest w stanie zaspokoić gusta najbardziej wybrednych tele-maniaków. Dzięki niezwykłe przekrojowej i obszernej ofercie każdy znajdzie tu coś dla siebie - przebierając spośród różnych pakietów tematycznych można "skroić" telewizję idealnie pod swoje potrzeby i preferencje.

Zresztą, sprawdźcie sami, bo naprawdę jest w czym wybierać:

Telewizja VISION BOX działa na na wyspecjalizowanym dekoderze renomowanej firmy. Do jej odbioru nie jest potrzebna żadna antena satelitarna ani dekoder DVBT. Wystarczy telewizor oraz łącze internetowe o minimalnej przepustowości 10Mb/s i... to w zasadzie wszystko! Instalacja urządzenia jest banalnie prosta - urządzenia nie trzeba w żaden sposób konfigurować, wystarczy podłączyć trzy kabelki, włączyć i wszystko będzie działać.

W ofercie znajdują się dwa rodzaje dekoderów - w wersji FullHD urządzenie kosztuje 149 złotych, natomiast 249 złotych kosztuje dekoder zgodny z najnowocześniejszym standardem 4K. Dekoder można zamówić dzwoniąc na numer telefonu +48 32 364 91 12 lub przez stronę visionbox.pl.

Co zyskujesz dzięki dostępowi do telewizji VISION BOX, oprócz samej telewizji? Dzięki możliwości przyspieszenie możesz przewijać irytujące reklamy. W ten sposób możesz "odzyskać" nawet do 158 godzin rocznie, które tracisz wpatrując się w ciągnące się w nieskończoność bloki reklamowe. W przypadku przegapienia swojego ulubionego programu dekoder daje możliwość cofnięcia w czasie na wybranym kanale o 3 dni wstecz bez konieczności wcześniejszego nagrywania. A gdy musisz przerwać oglądanie to możesz po prostu wcisnąć pauzę i wrócić później.

To jeszcze nie wszystko! Oprócz dostępu do telewizji VISION BOX łączy się również aplikację mobilną dostępną na systemach iOS i Android, dzięki której możesz oglądać telewizję wszędzie - czekając na lekarza, w tramwaju, w autobusie, na wczasach.

Umowa jest zawierana na okres 24 miesięcy. Firma oferująca telewizję VISION BOX jest legalnie działającą i zarejestrowaną w polskim KRS. W przeciwieństwie do niektórych szemranych przedsięwzięć posiada również umowy z nadawcami na legalną retransmisję programów TV. Dekodery VISION BOX można zamawiać nie tylko w Polsce, ale również przebywając w UK - właśnie na Wyspach wielu Polaków korzysta z telewizji VISION BOX. Urządzenia są wysyłane za granicę, do wszystkich krajów UE, a czas przesyłki to 2-4 dni robocze.

Powyższy materiał ma charaktery artykułu sponsorowanego - redakcja "Polish Express" nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.