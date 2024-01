Życie w UK Virgin Media z największa liczbą skarg od klientów wśród dostawców usług szerokopasmowych

Jak wynika z danych przedstawionych przez Ofcom, Brytyjczycy korzystający z usług szerokopasmowych najczęściej narzekają na firmę Virgin Media.

Czy Virgin Media jest najgorszym dostawcą usług szerokopasmowych, zapewniających dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej i płatnej telewizji w UK? Jeśli jakość tych usług mierzyć ilością skarg od konsumentów, to tak, Virgin Media w istocie jest najgorszą firmą w tej branży. W okresie od lipca do września 2023 roku wpłynęły 32 skargi na 100 000 klientów Virgin.

Najwięcej skarg od użytkowników usług mobilnych wpłynęło w sprawie sici O2, która należy do tego samego koncernu, co Virgin. Wśród dostawców telefonii stacjonarnej najmocniej oberwało się Virgin oraz NOW Broadband i TalkTalk. Z kolei ponadprzeciętna ilość skarg dotyczyła także NOW Broadband w ramach zapewniania dostępu do internetu.

Z czego wynika tak niski wynik Virgin Media?

W komunikacie w związku z tą sprawą Virgin Media O2 przyznało, iż obsługa klienta pozostaje priorytetem dla firmy i wyraziło niezadowolenie z wyników przedstawionych przez Ofcom.

W porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpił ogólny „nieznaczny wzrost liczby skarg”, jak komentuje Fergal Farragher, dyrektor ds. ochrony konsumentów Ofcom, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC. – Dostawcy muszą w dalszym ciągu koncentrować się na poprawie obsługi klienta – zaznaczył.

Jak tłumaczy się czołowy dostawca usług szerokopasmowych?

Czynnikiem wpływającym na tak dużą liczbę skarg na Virgin Media było ogłoszenie przez organ regulacyjny w lipcu 2023 rozpoczęcia dochodzenia w sprawie trudności klientów z anulowaniem umów z firmą oraz sposobu, w jaki firma rozpatruje skargi.

– Oprócz pełnego zaangażowania się w trwające dochodzenie Ofcom, inwestujemy w każdy obszar naszej działalności, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze doświadczenia, kładąc nacisk na rozwiązywanie wszelkich problemów już przy pierwszym kontakcie i ułatwianiu aby mogli uzyskać wsparcie, kiedy go potrzebują – komentuje rzecznik Virgin Media O2.

– Naszym priorytetem numer jeden jest zapewnienie naszym klientom doskonałej obsługi i akceptujemy fakt, że wzrost liczby skarg w trzecim kwartale jest znacznie niższy od naszych oczekiwań – dodawał.