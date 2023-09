Kryzys w UK Virgin Media potwierdza nową podwyżkę od 2024

Klienci, którzy korzystają z usług oferowanych przez Vigin Media muszą szykować się na podwyżki w ramach swoich abonamentów internetowych. Dostęp do szerokopasmowego internetu stanie się droższy o stopę inflacji plus 3,9%.

Gigant telekomunikacyjny działający na rynku brytyjskim ogłosił, że od przyszłego roku podniesie wysokość abonamentów internetowych swoim klientom. Koszty te wzrosną o wysokość inflacji. Jej miarą nie będzie jednak indeks CPI, ale indeks RPI (wskaźnik cen detalicznych). Rachunki od 2024 roku pójdą w górę o wysokość inflacji plus o 3,9%. Jak podaje „The Daily Mirror”, ta podwyżka dotknie wszystkich. Wcześniejsze podwyżki były uzależnione od rodzaju posiadanego pakietu, a także od warunków rynkowych.

Virgin Media wykorzysta dane RPI za luty do obliczenia podwyżki cen, która następnie zacznie obowiązywać od kwietnia. RPI wynosi obecnie 9%, ale od chwili obecnej do lutego może wzrosnąć lub spaść.

Ceny za dostęp do internetu idą w górę

– Od kwietnia 2024 będziemy działać inaczej, więc każda podwyżka cen będzie dokonywana co roku o tej samej porze. Będzie to powiązane ze stopą inflacji wskaźnika cen detalicznych (RPI) plus dodatkowe 3,9% – jak czytamy w komunikacie wydanym przez firmę.

– Wprowadzenie zmian cen powiązanych z inflacją, które wejdzie w życie w 2024, kiedy według przewidywań RPI będzie niższy niż obecnie. Zapewni to klientom jasność i pewność co do tego, kiedy mogą oczekiwać podwyżek – jak komentuje rzecznik Virgin Media.

Virgin Media to nie jedyny dostawca usług szerokopasmowych stosujący indeks RPI do ustalania cen. BT, TalkTalk i Vodafone również podnoszą rachunki, wykorzystując stopę inflacji, aby obliczyć, o ile więcej zapłacą ich klienci. W związku z tym niektórzy w tym roku zostali zszokowani podwyżką na poziomie 17,3%! Sytuacja ta ma miejsce gdy organ regulacyjny Ofcom ostrzegł brytyjskich dostawców usług telekomunikacyjnych, aby „rozważyli, czy duże podwyżki cen można uzasadnić w czasach wyjątkowych trudności finansowych”.

Jak bardzo zdrożeje abonament w Virgin Media?

Virgin Media to brytyjska firma telekomunikacyjna, która świadczy usługi telefoniczne, telewizyjne i internetowe w Wielkiej Brytanii. Jej siedziba znajduje się w Green Park w Reading w Anglii. W związku z niedawną fuzją z O2 firma ta jest spółką i joint venture 50:50 pomiędzy Liberty Global i Telefónica (nazywa się Virgin Media O2). Virgin Media jest właścicielem i operatorem własnej sieci światłowodowej na Wyspie. Firma została założona przed piętnastoma laty, w 2007 roku.

Z kolei Virgin Media O2 to jeden z największych operatorów rozrywkowych i telekomunikacyjnych w UK, z około 47 milionami klientów w 2021 roku. Od grudnia 2022 Virgin Media i O2 UK funkcjonują jednak oddzielnie, jeśli idzie o usługi mobilne (Virgin Mobile i O2 Mobile).

