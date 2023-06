Virgin Media O2 ma zwolnić setki pracowników pomimo wzrostu przychodów

Według doniesień, na jakie powołują się dziennikarze „The Daily Mirror”, w Virgin Media O2 szykuje się szereg zwolnień. Pracę może stracić kilka setek pracowników mimo tego, że największy telekom na Wyspie odnotował wzrost przychodów.

Według informacji, jakie brytyjskim mediom przekazują przedstawiciele związków zawodowych, gigant branży telekomunikacyjnej planuje zwolnienia swoich pracowników. W minionym tygodniu pierwsi pracownicy Virgin Media O2 mieli zostać poinformowani o tym, że już wkrótce stracą pracę. Ich liczba waha się od 800 do 2000. W tym miejscu warto dodać, iż firma zatrudnia około 16 000 osób. Oficjalnie VMED O2 UK Limited nie potwierdza tych doniesień, natomiast jeden z jej pracowników potwierdził, iż podwyżki płac zostały przesunięte na dzień 1 sierpnia, a więc na jeden dzień po zwolnieniach, o których piszemy w tym tekście.





— VMO2 powiadomiło 800 osób, że ich miejsca pracy są zagrożone. Zwolnienia nastąpią 31 lipca, więc podwyżka nie będzie widoczna w ich pakietach zwolnień — jak komentuje pracownik, na którego relację powołuje się „Mirror”.

Najpierw podwyżki dla klientów, potem zwolnienia pracowników

Przypomnijmy, iż przychody VMO2 wzrosły o 3,9% do 2,6 mld GBP w ciągu roku do kwietnia z powodu wzrostu cen. Wzrosły one średnio o 13,8% w przypadku usług szerokopasmowych, telewizyjnych i telefonii stacjonarnej. Przeciętny klient Virgin Media wydaje na oferowane przez tę firmę usługi 48,19 GBP miesięcznie. Przy wzroście rachunku na poziomie 13,8% będziemy mieli do czynienia z podwyżką na poziomie 6,65 GBP miesięcznie, czyli 79,90 GBP rocznie.

Virgin Media to brytyjska firma telekomunikacyjna, która świadczy usługi telefoniczne, telewizyjne i internetowe w Wielkiej Brytanii. Jej siedziba znajduje się w Green Park w Reading w Anglii. W związku z niedawną fuzją z O2 firma ta jest spółką i joint venture 50:50 pomiędzy Liberty Global i Telefónica (nazywa się Virgin Media O2). Virgin Media jest właścicielem i operatorem własnej sieci światłowodowej na Wyspie. Firma została założona przed piętnastoma laty, w 2007 roku.

Zyski Virgin Media O2 rosną

Z kolei Virgin Media O2 to jeden z największych operatorów rozrywkowych i telekomunikacyjnych w UK, z około 47 milionami klientów w 2021 roku. Od grudnia 2022 Virgin Media i O2 UK funkcjonują jednak oddzielnie, jeśli idzie o usługi mobilne (Virgin Mobile i O2 Mobile).

