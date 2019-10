VAN LIFE EUROPE – Brytyjscy vlogerzy opowiadają, dlaczego wrócili do Polski [wideo]

Brytyjscy vlogerzy wraz ze swoimi psami ponownie zawitali do Polski. Co tym razem zachwyciło ich w naszym kraju?

Fot. YouTube

- Cieszymy się, że jesteśmy z powrotem w Polsce, ponieważ bardzo, bardzo kochamy to miejsce - w ten właśnie sposób wita nas na jednym z filmików para brytyjskich vlogerów, która latem 2019 r. postanowiła wrócić vanem do Polski. - Jesteśmy w północnej Polsce, gdzie jest absolutnie przepięknie!

„The exPAWers”, czyli Nick i Sarah wraz z psami Dizzee i Charlie byli już w Polsce w zeszłym roku. Wtedy Brytyjczycy zwiedzili m.in. Dolny Śląsk, natomiast tym razem zawitali oni do północnej Polski, w drodze na koło podbiegunowe. Co więc tym razem urzekło ich w kraju nad Wisłą?

Brytyjczycy trafili do Łazów - nadmorskiej miejscowości letniskowej położonej w gminie Mielno, w województwie zachodniopomorskim. Co jednak zabawne, vlogerzy, którzy nie znają literki „ł”, przetłumaczyli sobie nazwę miejscowości na „Lazy”, czyli, w języku angielskim „Leniwy”. - To jest małe miasteczko o nazwie 'Leniwy' - mówi przejęta Sarah. A jej partner Nick wtóruje: - Jak na ironię, bo akurat leniwi nie jesteśmy. Choć dziś troszkę byliśmy. Myślę, że na to zasługujemy. Zrobiliśmy trochę kilometrów od kilku dni. Więc, trochę się lenimy, w „Leniwym”.

Brytyjscy vlogerzy zachwycili się nie tylko pięknymi, przybrzeżnymi jeziorami Jamno i Bukowo, ale też szeroką, piaszczysta plażą i bardzo czystą, orzeźwiającą wodą. Choć... no może trochę za zimną wodą, do której „ledwo co da się wejść”.

