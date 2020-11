„Joe Biden nienawidzi UK” - Nigel Farage atakuje Borisa Johnsona za niewynegocjowanie umowy handlowej z Donaldem Trumpem

Fot. Getty

Trudno nie zauważyć, że pierwsze komentarze Nigela Farage'a po przegranej jego politycznego przyjaciela Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA są dosyć nerwowe. Główny architekt Brexitu oskarżył właśnie Joe Bidena o nienawiść względem Wielkiej Brytanii i skrytykował Borisa Johnsona za to, że premier nie pośpieszył się i nie doprowadził do wynegocjowania nowej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi za kadencji Donalda Trumpa.

Nigelowi Farage'owi trudno jest się widać pogodzić z przegraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Zwłaszcza dlatego, że, jak mówił na jednym z jego ostatnich wieców wyborczych w Arizonie, Donald Trump to „jedyny obecnie przywódca w wolnym świecie, który miał odwagę stanąć i walczyć o państwo narodowe, walczyć o patriotyzm, walczyć z globalizmem i przeciwstawić się Komunistycznej Partii Chin”. Teraz jednak, po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów, które zostały potwierdzone przez wszystkie największe telewizje w USA, Nigel Farage przeniósł rywalizację w Stanach Zjednoczonych o fotel w Białym Domu na krajowe, lokalne podwórko. Niecały dzień po ogłoszeniu Joe Bidena 46. prezydentem USA Nigel Farage zaatakował... Borisa Johnsona.

Nigel Farage znów miesza w krajowej polityce

O co zatem główny architekt Brexitu, były lider partii UKIP i Partii Brexit, a także, być może, przyszły lider partii Reform UK, oskarżył właśnie Borisa Johnsona? Otóż zarzucił on premierowi, że... ten miał dużo czasu na wynegocjowanie z Donaldem Trumpem korzystnej dla Wielkiej Brytanii umowy handlowej i że teraz, gdy w Białym Domu zagości Joe Biden, negocjacje mocno się skomplikują. Zwłaszcza dlatego, że nowy prezydent, według Nigela Farage'a, ma po prostu „nienawidzić UK”. A na komentarz główny architekt Brexitu pozwolił sobie po wystąpieniu Borisa Johnsona, który stwierdził, że mocno wierzy w to, iż nadal uda się wynegocjować dobre, transatlantyckie porozumienie handlowe, i to pomimo tego, że Amerykanie są „twardymi negocjatorami.