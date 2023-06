Użytkownicy Netflixa obchodzą zakaz dotyczący udostępniania haseł. W jaki sposób?

Kilka miesięcy temu Netflix zapowiedział, że będzie weryfikował sposób dzielenia się kontem z najbliższymi i to, czy rzeczywiście mieszkają oni pod jednym dachem z właścicielem konta. Tymczasem użytkownicy Netflixa już znaleźli sposób na obejście zakazu dotyczącego udostępniania haseł.

Netflix chciał się rozprawić z nieuczciwymi użytkownikami platformy

Zimą tego roku świat obiegła informacja, że Netflix będzie weryfikował, czy internauci korzystają z platformy zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wszystko to dlatego, że zgodnie z polityką firmy „osoby, które nie mieszkają w gospodarstwie domowym właściciela konta ,muszą korzystać z własnego konta”. Wiemy jednak że użytkownicy Netflixa nagminnie naruszają te zasady, dzieląc konto także z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego.





Informacja, która wyciekła do mediów kilka miesięcy temu, jest dosyć jasna – Netflix przymierzał się do utrudnienia życia nieuczciwym odbiorcom poprzez zmuszenie ich do okresowej weryfikacji konta. Zasada miała być prosta – za każdym razem, gdy użytkownik zalogowałby się do platformy z nowego urządzenia lub nieznanej lokalizacji, serwis miałby mu wysyłać ograniczony czasowo kod za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Dodatkowo w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że Netflix będzie sprawdzać naszą tożsamość przy pomocy kodów (także wtedy, gdy na danym koncie nie będzie dochodziło do żadnych podejrzanych aktywności) oraz że przystąpi do definiowania „adresów domowych” użytkowników na podstawie adresu IP, identyfikatora urządzenia, wzorca aktywności i domowej sieci Wi-Fi. Później jeszcze media donosiły, że gigant miał od początku 2023 roku pobierać dodatkową opłatę od osób, które współdzielą konto, a nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Pilotażowo Netflix miał wprowadzić takie opłaty w Peru, Chile i Kostaryce, a koszt współdzielenia konta na platformie miał wynosić 2,99 funta. W ramach tej opłaty użytkownik miał mieć możliwość dodania do dwóch osób do swojego konta.

Użytkownicy Netflixa obchodzą zakaz współdzielenia konta

Historia już niejednokrotnie pokazała, że internauci tak łato nie poddają się różnorodnym nakazom i zakazom i wszystko wskazuje na to, że wymyślili także, jak obejść zakaz Netflixa dotyczący współdzielenia konta na platformie. Sztuczka, z którą Netflix prawdopodobnie będzie walczył, została po raz pierwszy udostępniona na kanale Reddit Unethical Life Pro Tips, a później obiegła sieć na całym świecie. O co zatem w niej chodzi? Cóż, o to, że wiele urządzeń łączy się z jedną wirtualną siecią, bez względu na to, gdzie się znajdują. Można to obecnie zrobić pobierając NordVPN i włączając funkcję Meshnet, która jest dostępna na wielu urządzeniach, w tym na telewizorach z systemem Android. W ten oto sposób ludzie mogą łączyć się z tym samym adresem IP, co właściciel konta głównego i nadal bezpłatnie korzystać z tego konta.

W zeszłym miesiącu Netflix ostrzegł również mieszkańców Wielkiej Brytanii, że konto na platformie jest „do użytku przez jedno gospodarstwo domowe”, a ci, którzy chcą dzielić konto „z kimś spoza swojego gospodarstwa domowego muszą za to zapłacić dodatkowych 5 funtów za osobę.





