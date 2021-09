Uzbrojony w broń palną mężczyzna przed centrum handlowym w Manchesterze. Został aresztowany po pościgu

Policja aresztowała go po pościgu.

fot. Google Maps

Policja została wezwana przez zaniepokojonych klientów centrum handlowego The Fort w Cheetham Hill w Manchesterze w sprawie uzbrojonego mężczyzny siedzącego w samochodzie na parkingu.

Uzbrojony mężczyzna przed centrum handlowym

Po przybyciu policji na miejsce mężczyzna próbował uciec. Wtedy też rozpoczął się pościg w kierunku Newton Heath. Do zatrzymania pojazdu doszło na Ten Acres Lane, jednak na tym się nie skończyło. Mężczyzna opuścił samochód i próbował uciec. Zatrzymano go dopiero na Ivy Graham Close. Policja aresztowała podejrzanego i zabrała na przesłuchanie.

Oświadczenie policji

Policja w oświadczeniu podała:

- Około godziny 9:36 dzisiaj rano (niedziela, 19 września) policja została wezwana do centrum handlowego The Fort w Cheetham Hill w związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym mężczyzny siedzącego w samochodzie na parkingu z bronią w ręku. Oficerowie przybyli na wskazane miejsce i ścigali pojazd. Po pewnym czasie udało im się go zatrzymać na Ten Acres Lane, w Manchester. Wtedy podejrzany opuścił samochód i uciekł. Został złapany niedaleko Ivy Graham Close w Newton Heath. 40-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem posiadania broni palnej i wykroczeń drogowych. Pozostaje na przesłuchaniu. Prowadzone jest śledztwo w sprawie.