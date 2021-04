Uzbrojeni policjanci aresztowali mężczyznę z siekierą przed Buckingham Palace

fot. Twitter/Benjamin Butterworth

W Londynie uzbrojeni policjanci aresztowali we wtorek wieczorem mężczyznę z siekierą idącego w kierunku Buckingham Palace. Podejrzanego zabrano na przesłuchanie, a służby poinformowały, że w czasie zdarzenia nikt nie został ranny.

Około godziny 18:30 we wtorek uzbrojeni policjanci aresztowali mężczyznę w wieku około 40 lat mającego przy sobie siekierę. Met Police poinformowało, że zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego.

The Mall has been blocked to traffic while police remove the man and the axe pic.twitter.com/aifvwdDb3I