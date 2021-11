Uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni porwali i podpalili autobus w Irlandii Północnej!

Fot. Getty

W hrabstwie Down, w Irlandii Północnej, uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni porwali dziś i podpalili autobus. Nikomu nic się nie stało, ale kierowca autobusu, który zdołał uciec, doznał szoku.

Do porwania autobusu doszło dziś nad ranem, w okolicy godz. 6:30, w Newtownards (w hrabstwie Down). Nieznani, zamaskowani i uzbrojeni sprawcy najpierw uprowadzili pojazd, a następnie go podpalili. Kierowca autobusu zdołał ujść bez szwanku, ale incydent spowodował u niego rozstrój psychiczny. Na szczęście na pokład autobusu firmy Translink nie wszedł jeszcze żaden pasażer, ponieważ pojazd zdołał się zatrzymać tylko na jednym przystanku – w Abbot Drive. Lokalne media donoszą, że porywacze mieli w trakcie porwania odwoływać się do protokołu ws. Irlandii Północnej, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone przez policję.