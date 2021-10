Uwielbiasz pizzę? Możesz zostać jej testerem za 5 000 funtów

Dla wielbicieli pizzy może być to prawdziwa praca marzeń. Obecnie Pizza Hut szuka osoby, która będzie testować smaki najnowszych jej produktów jedzeniowych, które obejmują m.in. serową skórkę nadziewaną masłem czosnkowym, a także nadziewaną pepperoni i serem.

Na rynku pracy możemy znaleźć ciekawe i zaskakujące oferty dotyczące chociażby testowania nowych smaków czekolady, lodów, wina czy pizzy. Smakosze mają w czym wybierać. Tym razem Pizza Hut postanowiła skusić wielbicieli pizzy do testowania jej najnowszych wyrobów.

Praca marzeń dla testera pizzy

Szczęśliwy kandydat może otrzymać aż 5 000 funtów za próbowanie najnowszych dodatków, smaków i tekstur opracowanych przez pomysłowych szefów kuchni. Pizza Hut poluje obecnie na głównego degustatora w kraju i zachęca każdego, kto ma słabość do tego popularnego włoskiego dania.

Amelia Riba, dyrektor ds. marki Pizza Hut UK & Europe powiedziała:

- W Pizza Hut Delivery jesteśmy niezwykle dumni z naszej pizzy i zawsze staramy się zapewnić naszym klientom najlepszy smak. Dlatego chcemy zatrudnić głównego degustatora ciasta, aby upewnić się, że każda pizza nadziewana jest wypróbowana i przetestowana przez doświadczonego miłośnika ciasta nadziewanego. Zapraszamy fanatyków pizzy z całej Wielkiej Brytanii do ubiegania się o to stanowisko i dołączenia do nas w tworzeniu najlepszej na rynku pizzy.

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane testowaniem pizzy są zachęcane do składania aplikacji i udowodnienia firmie, że są jednymi z najlepszych super-degustatorów w kraju. Kandydat, który odniesie sukces, będzie musiał „być o krok lepszy od reszty”.