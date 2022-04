Uważajcie na jajka niespodzianki. Około 40 dzieci zatruło się salmonellą najprawdopodobniej po spożyciu Kinder Surprise

Prawie 60 przypadków zatrucia salmonellą zostało powiązanych z jajkami Kinder Surprise po tym, jak firma czekoladowa Ferrero podjęła decyzję o wycofaniu tych słodyczy z powodu obaw zdrowotnych. Około 40 z tych osób to dzieci w wieku 5 lat i młodszych.

Firma produkująca czekoladę Ferrero powiedziała, że jajka niespodzianki zostały wycofane w ramach środków ostrożności. Nadal trwa dochodzenie w sprawie powiązania Kinder Surprise z przypadkami zatrucia się salmonellą – podała Food Standards Agency (FSA).

Zatrucie salmonellą po spożyciu jajek niespodzianek

FSA twierdzi, że około 77 proc. osób, które zatruły się salmonellą ma pięć lat lub mniej. Organizacja nie była w stanie potwierdzić dokładnej liczby, zwłaszcza, że może ona jeszcze wzrosnąć.

Produkty, które są wycofywane, to jajka niespodzianki 20-gramowe lub trzypak jajek, wszystkie z datą przydatności do spożycia między 11 lipca 2022 a 7 października 2022. Firma Ferrero wycofuje produkty i radzi konsumentom, aby ich nie spożywali, jeśli już je zakupili.

W ostrzeżeniu FSA podało, że wycofanie Kinder Surprise było spowodowane „potencjalnym powiązaniem z epidemią salmonelli”. Dodało także, że wszystkie jajka niespodzianki zostały wyprodukowane w tej samej fabryce i zagrożenie raczej nie dotyczy innych produktów Ferrero.

Objawy zatrucia salmonellą

Objawy zatrucia salmonellą obejmują biegunkę, skurcze żołądka, nudności, wymioty i gorączkę. Chociaż większość z nich ustępuje w ciągu kilku dni, niektóre przypadki mogą prowadzić do hospitalizacji, zwłaszcza u bardzo młodych osób i z osłabionym układem odpornościowym.

Tina Potter z FSA powiedziała:

- Cieszymy się z ostrożnego podejścia przyjętego przez Ferrero i doradzamy konsumentom, aby nie jedli żadnego z produktów wymienionych w ostrzeżeniu FSA. To naprawdę ważne, aby konsumenci stosowali się do tej porady, by uniknąć zatrucia salmonella. Wiemy, że te konkretne produkty cieszą się popularnością wśród małych dzieci, zwłaszcza w czasie zbliżającej się Wielkanocy, dlatego zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawdzili, czy jakiekolwiek produkty, które już znajdują się w ich domu, są objęte wycofaniem z rynku.