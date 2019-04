UWAGA: WizzAir ponownie podniósł ceny za bagaż i za pierwszeństwo wejścia na pokład!

Fot. Getty

To już drugi raz w tym roku, jak WizzAir podnosi po cichu ceny za przewóz bagażu rejestrowanego i podręcznego. W styczniu węgierski przewoźnik wprowadził w miejsce stałych opłat dynamiczny system cenowy oraz uzależnił go od tego, czy podróż odbywa się w sezonie niskim czy wysokim. Teraz natomiast WizzAir zwiększył widełki cenowe na bagaż podręczny i rejestrowany, zwłaszcza na długich trasach, a dodatkowo podniósł ceny za priority boarding.

W zeszłym roku to WizzAir naśladował posunięcia Ryanaira i zmieniał zasady polityki bagażowej na wzór irlandzkiego przewoźnika, ale od stycznia tego roku trend ten wyraźnie się zmienił. Węgierski przewoźnik nie tylko wprowadził w styczniu dynamiczny system cenowy, który dodatkowo uzależnił od sezonu wysokiego i niskiego, ale też szybko zdecydował się podwyższyć przyjęte pierwotnie widełki cenowe. O najnowszych zmianach w polityce bagażowej WizzAira jako pierwszy napisał ukraiński portal Lowcostavia, a potwierdził ją m.in. portal fly4free.pl.

Jak zatem, według portalu fly4free.pl, mają się zmienić ceny bagażu w WizzAir? Przede wszystkim aż o 9 euro podniesiona została maksymalna cena za mały bagaż nadawany o wadze do 10 kilogramów – w styczniu widełki cenowe zostały ustalone na poziomie 9 – 27 euro, a obecnie wynoszą one 9 - 36 euro. Poza tym wzrosła też cena za duży bagaż nadawany w sezonie wysokim – cena bagażu o wadze max. 20 kilogramów wynosi obecnie 15 - 52 euro (wcześniej maksymalna stawka wynosiła 50 euro), natomiast cena bagażu o wadze max. 32 kilogramów wynosi 23 - 73 euro (wcześniej max. stawka to 72 euro).

Najnowsze podwyżki objęły także dodatkową usługę, jaką jest pierwszeństwo wejścia na pokład. Wykupienie usługi priority boarding, która pozwala na wniesienie na pokład bagażu o wadze do 10 kilogramów, kosztowało dotychczas od 5 do 17 euro. Tymczasem obecnie maksymalna stawka za pierwszeństwo wejścia na pokład została ustanowiona na poziomie 30 euro.

Na koniec doprecyzujmy, że sezon wysoki w WizzAir został ustanowiony w 2019 r. na okres od 13 do 28 kwietnia oraz na okres od 16 do 22 września. Dodatkowo trzeba pamiętać, że maksymalne stawki na przewóz bagażu podręcznego i rejestrowanego, a także maksymalne stawki dla usługi priority boarding dotyczą przede wszystkim lotów na długich dystansach – na Islandię i na Wyspy Kanaryjskie. Na pozostałe połączenia ceny za bagaż i dodatkowe usługi są odpowiednio niższe.