UWAGA! Tych produktów żywnościowych mieszkańcy UK nie mogą wziąć ze sobą, podróżując do UE

Fot. Getty

Zbliża się sezon wakacyjny, a mieszkańcy UK na potęgę rezerwują wakacje w krajach Unii Europejskiej. Ale UWAGA! Wielka Brytania, nie będąc już członkiem Wspólnoty, stała się państwem trzecim, a to oznacza, że z terenu Wysp nie można już wwozić na obszar UE wielu produktów żywnościowych. Nawet, jeśli chodzi tu tylko o plasterek szynki na kanapce.

Ze względu na ograniczenia związane z Brexitem i Covid-19, mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą być zdezorientowani w zakresie tego, co mogą, a czego nie mogą w trakcie podróży do Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Osoby, które wybierają się w najbliższych miesiącach do jednego z państw UE, muszą być świadome istniejących ograniczeń i przede wszystkim tego, że w trakcie podróży nie mogą mieć w bagażu wielu produktów spożywczych. Z uwagi na to, że Wielka Brytania jest już traktowana przez UE jako kraj trzeci, mieszkańcy UK, jadąc na wakacje na kontynent, nie mogą wwozić do UE ani mięsa i żadnych produktów zawierających mięso, ani mleka czy nabiału. Dodatkowo podróżni przemieszczający się z Wysp na obszar Wspólnoty, nie mają prawa mieć przy sobie żadnych świeżych owoców (oprócz bananów, orzechów kokosowych, daktyli i ananasów), warzyw, roślin ani produktów roślinnych. Jeśli osobom opuszczającym UK zależy na zabraniu tego typu artykułów w bagażu (zwłaszcza dotyczy to roślin), to muszą najpierw uzyskać zgodę na ich przewiezienie w postaci specjalnego świadectwa fitosanitarnego.

Z czym można podróżować z UK do UE?

Od powyższych zakazów istnieją pewne wyjątki. I tak na przykład podróżni mogą ze sobą zabrać mleko w proszku i żywność dla niemowląt, a także specjalną żywność dietetyczną potrzebną w przypadku zdiagnozowanej choroby, zaburzeń lub stanu chorobowego. Żywność tego typu, przewożona w bagażu, nie może jednak ważyć więcej niż 2 kilogramy, nie może wymagać chłodzenia przed otwarciem, a także musi się znajdować w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Poza tym mieszkańcy UK, podobnie jak obywatele innych krajów spoza UE, mogą wwieźć do UE do 20 kilogramów produktów rybnych - ryb i niektórych skorupiaków. Wreszcie podróżni mogą również zabrać do UE 2 kilogramy produktów zwierzęcych - miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki.

„Produkty przeznaczone na własny użytek, zawierające mięso, mleko lub ich pochodne, przywożone do UE, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt w całej Unii. Wiadomo na przykład, że niebezpieczne patogeny wywołujące choroby zwierząt, takie jak pryszczyca i klasyczny pomór świń, mogą znajdować się w mięsie, mleku lub ich produktach. Patogeny mogą zostać sprowadzone do UE, jeśli towary osobiste zawierające mięso, mleko lub ich produkty są wysyłane pocztą lub przewożone w bagażu podróżnych przybywających z krajów spoza UE, w których takie patogeny mogą krążyć” - czytamy w komunikacie na stronie Komisji Europejskiej.