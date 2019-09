Uwaga! Ostrzegamy o nowej próbie oszustwa w UK - nie dajcie się nabrać na list od Elżbiety II!

Jak czytamy na łamach portalu "Sekurak", zajmującego się cyberbezpieczeństwem, w Wielkiej Brytanii pojawiły się nowe próby wyłudzenia pieniędzy. Trzeba przyznać, że oszustom nie brakuje fantazji i oryginalności!

Z próbami oszustwa "na nigeryjskiego księcia" mamy do czynienia od bardzo dawno. Jak się okazuje "Nigerian scam" po raz pierwszy pojawiło się na przełomie lat 70. i 80., w formie tradycyjnego listu, ale dopiero w epoce internetu zyskały niezwykłą popularność. Pewnie i wy kiedyś otrzymaliście pisaną łamaną angielszczyzną wiadomość o tym, że jesteście dalekimi krewnymi zmarłego w Afryce arystokraty, który chce się z wami podzielić swoim olbrzymim spadkiem. Najpierw jednak musicie przesłać wcale niemałą sumkę na zagraniczne konto...

Czytaj też: To partnerzy, a nie petenci - wiceminister MSZ o Polakach żyjących na emigracji

Ostatnio w UK pojawił się kolejny scam tego typu - zamiast nigeryjskiego księcia (zmyślonego lub nie) oszuści podszywają się jednak pod... samą Elżbietę II! W całkiem sprawnie sfabrykowanym liście zwracają się z prośbą o pomoc w sprawie rachunku za... Brexit! Z treści listu wynika, że "divorce bill" wynosi prawie 20 miliardów funtów i rząd nie będzie w stanie pokryć tej kwoty w całości. Potrzebna jest zatem pomoc obywateli i brytyjska królowa za pośrednictwem swojego prywatnego sekretarza prosi o pożyczkę.

To rzecz jasna świetna okazja, bo jej oprocentowanie wynosi aż 30%! Wystarczy wysłać sumę od 450 tysięcy do 2 milionów funtów, a o trzech miesiącach wróci ona o jedną trzecią większa. "Po tym jak otrzymamy pieniądze odeślemy umowę do podpisania" - czytamy w liście.

Nie przegap: Oto lista WSZYSTKICH firm, które upadły lub opuściły UK z powodu Brexitu

Co ciekawe, z Brexitem królowej można pomóc tylko przez transfer... bitcoinów! Dlaczego nie tradycyjnie, funtów? Odpowiedź jest prosta - obrót wirtualnymi środkami o wiele trudniej kontrolować i służbom o wiele ciężej namierzyć przestępców.

Redakcja "Polish Express" ostrzega! Jeśli brytyjska królowa Elżbieta II zwróci się do was listownie o przesłanie bitcoinów celem pokrycia brexitowego długu i obiecuje, że jeszcze na tym zarobicie - uwaga, to oszustwo! Nie dajcie się nabrać!