Uwaga na opóźnienia i odwołane loty z i do Polski przed Wielkanocą. ULC wydało oficjalny komunikat dla podróżnych

ULC ostrzega podróżnych przed opóźnieniami i odwołanymi lotami z i do Polski.

Fot. Wikimedia Commons

Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) ostrzega podróżnych przed opóźnionymi i odwołanymi lotami z i do Polski. Problem na polskich lotniskach trwa już kilka dni, a jego bezpośrednim źródłem wcale nie jest wzmożony ruch pasażerski związany ze zniesieniem restrykcji i zbliżającymi się świętami.

Na niespełna tydzień przed Wielkanocą polskie lotniska muszą zmagać się nie tylko – i nie przede wszystkim – ze zwiększoną liczbą podróżnych, ale także z ogromną ilością lotów opóźnionych nawet o kilka godzin, a także ze sporą liczbą odwołanych połączeń.

Wiele samolotów ląduje z opóźnieniem, które wynosi od kilkunastu minut do nawet kilku godzin. Przykładowo, dzisiejszy lot z Manchesteru do Modlina z zaplanowanym lądowaniem na godzinę 12:05, osiadł na płycie lotniska dopiero o 14:49 – co oznacza niemal 3 godziny opóźnienia. W czym tkwi problem?

Opóźnione i odwołane loty z i do Polski

Jak się okazuje, źródłem opóźnień i anulowanych lotów jest niedobór kontrolerów ruchu lotniczego na polskich lotniskach. Skąd ten nagły brak pracowników? Według portalu fly4free, polscy kontrolerzy lotów pozostają w poważnym konflikcie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Z powodu niezadowalających warunków płacowych, kontrolerzy zaczęli masowo odchodzić z pracy. Tylko 1 kwietnia umowy wygasły 44 pracownikom, którzy nie chcieli przedłużyć kontraktów na dotychczasowych warunkach. Do końca kwietnia na tej samej zasadzie odejść może kolejnych 136 kontrolerów.

Z tego właśnie powodu w ostatnich dniach na polskich lotniskach zachodzą opóźnienia, a nawet odwołania lotów z powodu braku pracowników czuwających na bezpieczeństwem startów, lądowań i ruchu pasażerskiego w polskiej przestrzeni powietrznej. ULC ostrzega pasażerów, że utrudnienia mogą jeszcze potrwać. W komunikacie opublikowanym 8 kwietnia napisano:

„Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów. Zalecamy pasażerom, żeby byli przygotowani na możliwość wystąpienia opóźnień, jaki i odwołań połączeń lotniczych oraz na bieżąco zasięgali informacji u przewoźników lotniczych o statusie danego rejsu. W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego funkcjonuje infolinia Komisji Ochrony Praw Pasażerów, gdzie można uzyskać informacje dotyczące obowiązków przewoźnika w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu oraz na temat praw przysługujących pasażerom. Numer infolinii: +48 222 692 600 Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 9:00 -13:00”.

Podwójnie trudna podróż Polaków z UK

Wyjątkowo trudną podróż na tegoroczną Wielkanoc może mieć przed (lub już za) sobą wielu Polaków z Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Ponieważ oprócz wyżej opisanych problemów na polskich lotniskach, opóźenienia w podróżach międzynarodowych dotknęły także Wielką Brytanię w związku z zakońćzeniem pandemii i wzmożonym ruchem pasażerskich, który niestety zbiega się w czasie między innymi z popandemicznymi niedoborami kadrowymi wielu linii lotniczych oraz lotnisk.