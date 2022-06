Uwaga na złodziei! Będą chcieli wykorzystać nieuwagę Wyspiarzy świętujących z okazji Platynowego Jubileuszu

Fot. Getty

Uwaga – gangi złodziei i włamywaczy w całej Wielkiej Brytanii będą się starały wykorzystać nieuwagę Wyspiarzy świętujących z okazji Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Eksperci zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa alarmują, że liczba włamań w długi świąteczny weekend może wzrosnąć nawet o 20 proc.

W długi świąteczny weekend w całej Wielkiej Brytanii zorganizowanych zostanie nawet 16 000 imprez ulicznych. Eksperci spodziewają się, że ludzie, którzy wyjdą świętować na ulice ze swoimi sąsiadami, mogą stracić czujność. Wielu z nich zostawi zapewne swoje drzwi otwarte, ułatwiając tym samym zadanie przestępcom, którzy będą mieli szansę wślizgnąć się do środka, podczas gdy oni i ich znajomi będą zajęci dobrą zabawą. Ekspert ds. bezpieczeństwa Carlos Dhunay spodziewa się, że liczba zgłoszeń dotyczących włamań na Wyspach podskoczy w najbliższych dniach nawet o 20 proc. A przypomnijmy, że w zeszłym roku liczba włamań wzrosła w tym samym czasie o 14 proc. (to oficjalne dane the Office for National Statistics).

Jubileusz królowej to doskonały moment dla złodziei

Jubileusz jest dobrze nagłośnionym wydarzeniem. Moim zdaniem i z mojego doświadczenia wynika, że przestępcy przystępują do ataku wtedy, gdy wiedzą, że ludzie mogą opuszczać swoje domy. Imprezy uliczne odbywają się przed domami, na ulicach, a do większości włamań dochodzi od strony ogrodu, za domem. Natomiast jeśli przestępcy wiedzą, że jest kilka ogrodów, których nikt nie pilnuje, to mogą obrobić nawet dwa lub trzy domy na jednej ulicy – ostrzega Dhunay.

Ekspert dodaje także, że w trakcie świętowania łatwo jest stracić orientację, kto jest sąsiadem, a kto nieznajomym. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi alkohol, a właściciele są też zajęci serwowaniem drinków i grillowanych potraw. - Im bardziej jesteśmy zrelaksowani, tym bardziej jesteśmy narażeni – zaznacza Dhunay.

