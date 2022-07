Uwaga na protesty na brytyjskich autostradach przeciw wysokim cenom paliwa w UK

Fot. Getty

Policja ostrzega przed utrudnieniami na brytyjskich autostradach, spowodowanymi protestami przeciw rosnącym cenom paliwa w UK. Na których drogach można spodziewać się blokad?

W piątek 22 lipca 2022 na niektórych odcinkach brytyjskich autostrad można spodziewać się poważnych korków, a nawet tymczasowych blokad przejazdu, spowodowanych protestami przeciw rosnącym kosztom benzyny i oleju napędowego w UK. Gdzie sytuacja jest najgorsza?

Policja z Avon i Somerset radzi kierowcom, aby byli przygotowani na korki, a w miarę możliwości unikali zatłoczonych dróg. W ten piątek protesty przeciw rosnącym cenom paliw zaplanowano na niektórych odcinkach autostrad M4, M5 i M32. Protestujący mogą także blokować drogę A38 w Bristolu.

We want to make people aware there may be disruption on some roads, particularly the M5, tomorrow (Fri 22 July) due to slow-moving protests.



Full details can also be found here: https://t.co/YMrvbGPZ9Ypic.twitter.com/vx7q99me7z