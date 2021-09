Uwaga na paracetamol. Kobiety w ciąży powinny go unikać - wynika z najnowszych badań

Z najnowszych badań wynika, że branie paracetamolu przez kobiety w ciąży, może prowadzić do problemów w rozwoju neurologicznym u dzieci, a konkretnie do ADHD lub autyzmu, ale nie tylko.

O tym, jak chętnie brytyjscy lekarze przepisują paracetamol na wiele dolegliwości swoim pacjentom wiadomo nie od dziś, jednak najnowsze badania dowodzą, jakie skutki przyjmowanie tego środka wywiera na rozwój dzieci w życiu płodowym.

Kobiety w ciąży powinny uważać na paracetamol

Kobiety w ciąży powinny przyjmować paracetamol tylko wtedy, gdy jest to absolutnie koniecznie i przez tak krótki okres, jak to jest tylko możliwe – ostrzegają naukowcy. Międzynarodowy zespół naukowców ujawnił wyniki badań z ostatnich 26 lat przeprowadzanych zarówno na ludziach, zwierzętach jak i liniach komórkowych.

Jeden z autorów prof. David Kristensen z uniwersytetu w Kopenhadze powiedział:

- Wiele wskazuje na to, że paracetamol zmienia rozwój płodu.

Niestety jest to najpopularniejszy środek bez recepty przyjmowany przez kobiety w ciąży. Aż dwie na trzy osoby używają go do łagodzenia bólu lub gorączki. Paracetamol zaburza jednak gospodarkę hormonalną działając w podobny sposób do kontrowersyjnych substancji chemicznych zwanych ftalanami, które sprawiają, że plastik staje się miękki i elastyczny.

Współautorka badań, Shanna Swan z Ican School of Medicine w Mount Sinai powiedziała:

- [Paracetamol – przyp. red.] obniża testosteron. Należy go traktować jako substancję chemiczną zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego.

Paracetamol bezpieczny w UK?

Z kolei brytyjski organ nadzorczy Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency twierdzi, że paracetamol jest jednym z niewielu leków przeciwbólowych ogólnie uważanych za bezpieczne, jeśli przyszłe matki bezwzględnie muszą go przyjmować.

Co ciekawe prof. Swan powiedziała, że „obecnie istnieje wiele dowodów sugerujących, że paracetamol zaburza rozwój reprodukcyjny zwierząt i ludzi, zmniejszając liczbę plemników i płodność.

Współautorka badań, dr Ann Bauer z University of Massachusetts Lowell powiedziała:

- Branie paracetamolu w ciąży zwiększa ryzyko zaburzeń neurorozwojowych u dziecka. Przede wszystkim prowadzi do ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, opóźnień językowych, obniżenia IQ i zaburzeń zachowania. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż duża liczba kobiet w ciąży przyjmuje paracetamol – do 65 proc. w Stanach Zjednoczonych. Nawet niewielki wzrost ryzyka może się przełożyć na dużą liczbę dotkniętych chorobą dzieci. Apelujemy do stowarzyszeń rządowych i ginekologicznych, aby przeprowadziły nowe przeglądy bezpieczeństwa neurologicznych skutków paracetamolu.