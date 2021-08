Uwaga, kierowcy! Ważna zmiana na brytyjskich stacjach - benzyna E10 zastępuje E5

Co zmieni się 1 września na stacjach w UK?

Kierowco, czekają cię istotne zmiany! Od 1 września 2021 roku na brytyjskiej stacji paliw "domyślną" benzyna, którą lejesz do baku, będzie paliwo oznaczone symbolem E10, które zastąpi paliwo E5. Co ta zmiana oznacza w praktyce? O czym trzeba pamiętać?

Nowe paliwo E10 zastąpi paliwo oznaczone symbolem E5 na brytyjskich stacjach, jako standard dla benzyny bezołowiowej od dnia 1 września 2021. Dzięki tej zmianie zyska środowisko, ponieważ E10 jest bardziej ekologiczna. Różnica między tymi rodzajami paliwa dotyczy zawartości etanolu. Benzyna oznaczona symbolem E5 zawiera nie więcej, niż 5 procent odnawialnego etanolu. Z kolei w przypadku E10 udział etanolu wynosi 10 procent, co przekłada się na mniejszą emisję CO2. Benzyna E10 jest już szeroko stosowana na całym świecie, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. W Polsce jest dość rzadko spotykana.

Jakie samochodu mogą być tankowane benzyną E10?

W zasadzie wszystkie samochody wyprodukowane po 2011 roku powinny być w pełni "kompatybilne" w tym przypadku i nie powinno być problemów z tankowanie E10. Większość pojazdów wyprodukowanych od końca lat 90-tych również może jeździć na paliwie tego typu. Jeśli masz wątpliwości co do swojego samochodu to możesz wprowadzić swoją rejestrację na oficjalnej rządowej stronie, aby sprawdzić czy nie będziesz miał z tym problemów. Kliknij tutaj: https://www.gov.uk/check-vehicle-e10-petrol

Według wyliczeń ministerstwa transportu około 95% samochodów tankowanych benzyną pozostaje kompatybilnych z E10. "Połowa pozostałych modeli to klasyczne pojazdy, które już używają benzyny »super«, a problem może dotyczyć mniej niż jednego procenta wszystkich samochodów" - komentował rzecznik resortu w oficjalnym komunikacie.

Starsze samochody będą prawdopodobnie droższe w eksploatacji

Aż 700 000 starszych samochodów nie jest w pełni kompatybilnych z nową ekologiczną benzyną, co oznacza, że ich kierowcy ​​nie będą mieli innego wyjścia, jak przejść na droższą benzynę super bezołowiową E5, która pozostanie dostepna na stacjach po zmianach. Eksperci motoryzacyjni z AA wyliczyli, że te zmiany mogą kosztować kierowców nawet 158 ​funtów rocznie więcej. Dzieje się tak, ponieważ koszt tej benzyny – alternatywnego paliwa przeznaczonego dla starszych samochodów – wyniesie od 140 pensów do ponad 160 pensów za litr. Standardowa benzyna bezołowiowa – nowa "domyślna" benzyna – kosztuje 135,4 pensów za litr.

Howard Cox z FairfuelUK powiedział, że polityka paliwowa rządu "uderzy w małe firmy i kierowców o niskich dochodach, których nie stać na nowsze pojazdy dopasowane do tankowania benzyną E10".