Uwaga kierowcy – w tym miesiącu wchodzą trzy zmiany przepisów. Niezastosowanie się do nich może kosztować 1000 funtów kary

Od tego listopada wchodzą w życie istotne zmiany dla kierowców w Wielkiej Brytanii, a DVLA apeluje, aby się z nimi zapoznać, gdyż w przeciwnym razie możemy zapłacić karę.

Clean Air Zone w Portsmouth

Kierowcy, którzy będą chcieli od 29 listopada wjechać do Portsmouth, będą musieli przygotować się na finansowe obciążenia związane z Clean Air Zone. Będzie to już trzecie miasto (po Londynie), w którym wprowadzono tę strefę. Jeśli będziemy chcieli wynająć taksówkę, powinniśmy doliczyć do rachunku 10 funtów na dzień, z kolei autokary i ciężarówki zostaną obciążone opłatą w wysokości 50 funtów. Co istotne - dodatkowa opłata nie będzie miała zastosowania w przypadku prywatnych samochodów, jednak zostanie nałożona już w przypadku wynajmowanych aut.

Kończy się przedłużanie ważności prawa jazdy

Prawa jazdy, które miały wygasnąć między lutym i grudniem 2020 roku, otrzymały automatyczne 11-miesięczne przedłużenie ze względu na pandemię. Oznacza to, że jakiekolwiek prawo jazdy, które powinno wygasnąć w grudniu ubiegłego roku, musi zostać odnowione do końca listopada. Jednak kierowcy powinni mieć na uwadze opóźnienia w usługach DVLA ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego wobec pracowników. Muszą uwzględnić, że rozpatrzenie wniosków papierowych zajmuje od 6 do 10 tygodni, a „mogą wystąpić jeszcze dłuższe opóźnienia”.

Zmiany w holowaniu

Zmiany w przepisach dotyczących holowania oznaczają, że każdy, kto zdał egzamin na prawo jazdy po 1 stycznia 1997 roku, może teraz holować przyczepy o masie do 3500 kg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy, którzy zdali po tej dacie egzamin, musieli przejść dodatkowy test.

DVLA automatycznie powinno zaktualizować nasze prawo jazdy, jednak niektórzy eksperci mają obawy co do zmian w nowych przepisach.