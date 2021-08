UWAGA: Czołowe zderzenie dwóch pociągów w Czechach! Są zabici i wielu rannych

Fot. Getty

Dziś nad ranem, niedaleko miasta Domażlice na zachodzie Czech, doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów. W wyniku wypadku trzy osoby poniosły śmierć, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Do czołowego zderzenia dwóch pociągów doszło w miejscowości Milavcze, w pobliżu miasta Domażlice - w kraju pilzneńskim, na zachodzie Czech. W kolizji, do której doszło tuż po godzinie 8 rano, brał udział regionalny pociąg osobowy i pociąg ekspresowy zmierzający z Monachium do Pragi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszynista pociągu międzynarodowego nie zareagował na sygnał ostrzegawczy (na czerwone światło) i nie zatrzymał się w bezpiecznym miejscu przed zwężeniem torów. W miejscu wypadku jest tylko jeden tor, a ruch po nim odbywa się naprzemiennie.

Video from the scene of two train collision by Public News TV broadcast (@CT24zive) pic.twitter.com/fdc5XoBpu7 — Filip Horký (@FilipHorky) August 4, 2021

Zderzenie pociągów w Czechach – są ofiary

Na obecny moment wiadomo, że w wyniku kolizji dwóch pociągów śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, a przynajmniej kilkadziesiąt zostało rannych. Zginęli obaj maszyniści, a także jedna pasażerka. Ze wstępnych informacji przekazanych przez rzeczniczkę pilzneńskiego pogotowia ratunkowego Marię Svobodovę wynika także, że siedem osób, które przeżyły wypadek, jest w stanie krytycznym, a pięć w stanie ciężkim, ale niezagrażającym życiu. Kolejnych 31 osób odniosło rany na tyle lekkie, że można było udzielić im pomocy medycznej na miejscu, a ich stan nie wymagał hospitalizacji (były to przede wszystkim stłuczenia i drobne złamania).

Minister transportu Czech Karel Havliczek poinformował na Twitterze, że "sytuacja jest poważna". Niestety jest to kolejna tego typu katastrofa w ruchu lądowym w Czechach na przestrzeni ostatniego roku. Latem ubiegłego roku, również w czołowym zderzeniu pociągów, śmierć poniosły dwie osoby, a 24 zostały ranne.