Utrudnienia w podróży powrotnych po wielkanocnych wyjazdach. Oczekuje się problemów w ruchy samolotowym, pociągowym i drogowym

Powrót do UK po Wielkanocy

Wracasz do UK po Wielkanocy?

Fot. Getty

Podróżni wracający na do swoich domów w UK po świątecznych wyjazdach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – muszą przygotować się na utrudnienia.

Podobnie jak na początku wielkanocnego długiego weekendu, tak i przy jego zakończeniu, brytyjscy turyści będą musieli zmierzyć się z tym samym problemem. Należy być przygotowanym na komplikacje w każdym możliwym środku transportu – lotniczym, drogowym, pociągowym, morskim.

Korki na drogach w UK

Miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii zaczynają wracać do swoich domów po świątecznych wyjazdach. RAC ostrzega, że już w poniedziałek na brytyjskie drogi może wyjechać 3,96 miliona samochodów, co najprawdopodobniej spowolni ruch na drogach w całym kraju, powodując liczne korki – szczególnie na drogach dojazdowych do większych miast.

Utrudnienia w ruchu pociągów krajowych i międzynarodowych

Już w poniedziałek rano gigantyczne kolejki i chaos opanował kolej Eurostar. Powodem miała być awaria informatycznego systemu kontroli granicznej w Paryżu, gdzie pasażerowie przez długi czas nie byli w ogóle wpuszczani do pociągów. O sporych kolejkach informowali też podróżni korzystający z pociągów EuroTunnel Le Shuttle.

Utrudnienia mogą pojawiać się także w kolei krajowej wewnątrz Wielkiej Brytanii, ponieważ przygotowywane są spore prace remontowo-inwestycyjne. Zamknięto część linii kolejowej między stacją Birmingham International a Coventry, a także linie wokół stacji Crewe.

Poświąteczny chaos na lotniskach w UK

O utrudnieniach przy powrocie do UK po Wielkanocy donoszą już także pasażerowie linii lotniczych. Szczególne kolejki miały pojawić się już na lotniskach w Manchesterze, Heathrow i Gatwick. Powodem jest najczęściej brak wystarczającej liczby personelu na lotniskach, spowalniający przeprowadzanie odpowiednich kontroli oraz wydawanie bagażu. Sytuacja na lotniskach jest dynamiczna.