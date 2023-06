Utrata pracy w UK – czy znasz swoje prawa?

Jak wygląda utrata pracy, gdy w grę wchodzi redukcja etatów? Czy znasz swoje prawa i wiesz, jak bronić się przed zwolnieniem najdłużej, jak się da? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące grupowych zwolnień z pracy, a także zasad, które nimi rządzą.

Redukcja zatrudnienia nie może opierać się o dyskryminację

Do zwolnień grupowych dochodzi w wielu firmach – na skutek kryzysu ekonomicznego, przejęć lub innych czynników, ale zawsze muszą one zostać przeprowadzone zgodnie z pewnymi zasadami. Przede wszystkim nie mogą nosić znamion dyskryminacji ze względu na:





płeć

zmianę płci

stan cywilny

orientację seksualną

rasę

niepełnosprawność

religię lub wiarę

wiek

członkostwo lub brak członkostwa w związku zawodowym

działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy

model pracy - na przykład na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin

urlop macierzyński, poród lub ciążę

urlop ojcowski, urlop rodzicielski

korzystanie ze swoich ustawowych praw

informowanie o nieprawidłowościach w firmie (obejmujące choćby ujawnianie nadużyć ze strony pracodawcy)

udział w zgodnej z prawem akcji protestacyjnej trwającej 12 tygodni lub krócej

podjęcie działań ze względów BHP

udział w procesie jako sędzia przysięgły.

Zostałeś wytypowany do zwolnienia? Sprawdź, czy pracodawca postąpił zgodnie z zasadami

Typując pracowników do zwolnienia, pracodawca powinien się kierować kilkoma regułami. Pierwsza z nich głosi, że „kto przyszedł ostatni, ten jako pierwszy powinien odejść” (ang. „last in, first out”). Druga zasada nakazuje pracodawcy zapytać, czy są jacyś ochotnicy, którzy w pierwszej kolejności chcieliby/mogliby opuścić miejsce pracy. Trzecia zasada głosi, że do zwolnienia kierowani są przede wszystkim pracownicy, którzy mają na koncie jakieś problemy dyscyplinarne, a czwarta, że jako ostatnich zwania się pracowników posiadających najwyższe kwalifikacje i największe doświadczenie.

Rzecz jasna od każdej decyzji o zwolnieniu przysługuje odwołanie. Każdy, kto uważa, że został niesprawiedliwie wytypowany do zwolnienia, może wystąpić do pracodawcy o wyjaśnienia na piśmie.

Odprawa przy zwolnieniach grupowych

W przypadku zwolnień grupowych, osobom, które muszą odejść z pracy, a które przepracowały na rzecz pracodawcy dwa lata lub więcej, należy się odprawa.

Stawki odprawy wyglądają następująco:

połowa tygodniowego wynagrodzenia za każdy w pełni przepracowany rok poniżej 22. roku życia;

tygodniowe wynagrodzenie za każdy pełny rok w wieku 22 lat lub więcej, ale poniżej 41 lat;

1,5-tygodniowe wynagrodzenie za każdy pełny rok w wieku 41 lat lub więcej.

W przypadku odprawy limit wypłaty wynosi max. 20 lat.

Należy jednak wiedzieć, że ustawowa odprawa nie należy się pracownikom, którzy odmówili dalszej pracy w firmie (pomimo istnienia takiej możliwości) lub którzy domówili podjęcia innej, alternatywnej pracy zaoferowanej przez pracodawcę.

Okres wypowiedzenia

W przypadku zwolnień grupowych, choć nieuniknionych, obowiązują także stosowne terminy wypowiedzenia. Ustawowe okresy wypowiedzenia wyglądają następująco:

co najmniej tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli pracownik jest zatrudniony na okres od jednego miesiąca do 2 lat;

jednotygodniowe wypowiedzenie za każdy rok, jeśli pracownik jest zatrudniony od 2 do 12 lat

12-tygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku zatrudnienia przez 12 lat lub dłużej.

Konsultacje

Każdy pracownik, który traci pracę w wyniku zwolnień grupowych, ma prawo do konsultacji z pracodawcą. Pracownik ma prawo wiedzieć, dlaczego to właśnie on został wytypowany do zwolnienia, a także czy istnieje dla niego jakakolwiek alternatywa. Jeśli w firmie pracę traci do 19 osób na raz, to konsultacje mogą być prowadzone w dowolny sposób. Jeśli natomiast zwolnień tych jest więcej, to konsultacje muszą się odbyć przy pomocy osoby trzeciej. Może to być albo przedstawiciel związku zawodowego lub wybrany przedstawiciel pracowników.

Zatrudnienie w alternatywnym miejscu

Dotychczasowy pracodawca może zaoferować wszystkim bądź niektórym pracownikom tzw. alternatywną pracę – w swojej organizacji lub w powiązanej firmie. Musi to być jednak praca odpowiednia dla osoby zwalnianej, a to zależy od:

tego jak podobna jest nowa praca do tej dotychczasowej;

warunków oferowanych w nowej pracy

umiejętności pracownika

oferowanego wynagrodzenia (w tym świadczeń), statusu, godzin pracy i lokalizacji.

Pracownik, który zdecyduje się na podjęcie alternatywnej pracy, ma prawo do 4-tygodniowego okresu próbnego.

