Ustawowa płaca minimalna, Minimum Wage, w Wielkiej Brytanii jest za niska – wynika z raportu

Zgodnie z oceną European Committee of Social Rights (ECSR) ustawowa płaca minimalna (Minimum Wage) w Wielkiej Brytanii jest za niska w porównaniu ze średnimi zarobkami w kraju.

Pod względem płacy minimalnej Wielka Brytania znalazła się na liście krajów, w których jej wysokość jest niewystarczająca, aby sprostać przyzwoitemu standardowi życia – zgodnie z oceną Europejskiej Komisji Praw Socjalnych (ECSR).

W ten sposób Wielka Brytania trafiła na niechlubną listę obok takich krajów jak Azerbejdżan, Litwa, Romunia oraz Seria, gdzie płaca minimalna jest zbyt niska w porównaniu ze średnimi zarobkami w tych państwach.

Zgodnie z raportem wysokość płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii nie zapewnia przyzwoitego standardu życia, a pracownicy nie mają odpowiednich prawnych gwarancji dotyczących wzrostu wynagrodzenia za nadgodziny.

Ponadto nie zostało im zagwarantowane prawo do płatnych świąt ustawowych oraz odpowiedniego wolnego w przypadku pracy powyżej 12 dni z rzędu.

Od kwietnia tego roku wysokość płacy minimalnej (National Minimum Wage) wzrośnie dla pracowników powyżej 25. roku życia z 7.83 funta do 8.21 funta za godzinę. Dla osób między 21. a 24. rokiem życia wzrośnie z 7.38 funta do 7.70 funta za godzinę. Dla pracowników między 18. a 20. rokiem życia wzrośnie z 5.90 funta do 6.15 funta.

